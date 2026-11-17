A co, gdyby domy wyrastały razem z drzewami, a łączyły je mosty, ścieżki i tajemne przejścia? Podczas warsztatów dzieci wcielą się w rolę małych architektów i budowniczych. Wykorzystując naturalne materiały i drewniane elementy, będą tworzyć wyjątkowe domki na drzewach, eksperymentować z formami i konstrukcjami. Na koniec wszystkie powstałe budowle połączą się w jedno wielkie TREE CITY – niezwykłe miasto ukryte w koronach drzew!

O edukatorach: Witomił Mendel — architekt, edukator w dziedzinie architektury i sztuki, założyciel pracowni architektonicznej „W+M ARCHITEKTURA” oraz programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „ARCHITEKTURKI”. Wspólnie ze swoim współpracownikiem Pawłem Kolińskim opracowuje i prowadzi warsztaty kreatywne, a także współpracuje z muzeami, szkołami i instytucjami kultury.

Wiek uczestników: 7–12 lat

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język litewski

Organizator:

Festiwal Architektury dla Dzieci

Partner:

Instytut Polski w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie