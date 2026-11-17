Tegoroczny proces wnioskowania został usprawniony. Dotychczasową tradycyjną ścieżkę mailową zastąpił nowoczesny, cyfrowy System Obsługi Wniosków online, co ułatwia aplikowanie o środki.

Bardzo ważna uwaga dla wnioskodawców:

Wnioski złożone do dnia 24 listopada 2026 r. będą procedowane w pierwszej kolejności przez koordynatorów w kontekście konkursu ogłoszonego przez Senat. Organizatorzy apelują, aby nie zwlekać ze złożeniem dokumentów do ostatniego momentu.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje polonijne oraz polskie organizacje na Wschodzie zarejestrowane w bazie GUS. Nabór nie obejmuje podmiotów z siedzibą w Polsce.

Główne obszary wsparcia:

• Struktury polskie i polonijne: m.in. szkolenia, budowanie więzi z Polską, działalność bieżąca, aktywizacja gospodarcza, sport, zespoły folklorystyczne oraz poradnictwo prawne;

• Wydarzenia polonijne: kultura, dziedzictwo narodowe i promocja Polski;

• Edukacja: wsparcie placówek oświatowych, inicjatywy edukacyjne oraz organizacja wypoczynku;

• Pomoc charytatywna i socjalna;

• Media polonijne.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do składania wniosków te podmioty, które realizują projekty ukierunkowane na aktywizację dzieci i młodzieży, pielęgnowanie języka polskiego i wiedzy historycznej, a także inicjatywy wspierające media polonijne oraz osoby potrzebujące wsparcia.

Gdzie znaleźć szczegóły?

Pełne zasady udziału, dostęp do generatora wniosków oraz niezbędne instrukcje znajdują się pod adresem: https://pol.org.pl/2026/11/13/nabor-na-wnioski-projektowe-na-2027-rok-trwa/

Inf. FPPnW im. Jana Olszewskiego