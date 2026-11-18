Jak poinformowało 13 listopada Centrum Rejestrów, oszuści wysyłają wiadomości SMS, które sprawiają wrażenie oficjalnych powiadomień z systemu „e-sveikata”. W niektórych przypadkach trafiają one do tego samego wątku wiadomości, w którym znajdują się autentyczne powiadomienia dotyczące rejestracji na wizyty lekarskie. Może to dodatkowo uśpić czujność odbiorców.

Centrum Rejestrów podkreśla, że fałszywe wiadomości nie mają żadnego związku z działalnością systemu e-zdrowia. Dane pacjentów pozostają bezpieczne, a sam system działa bez zakłóceń. Bez przeszkód funkcjonuje również usługa wstępnej rejestracji pacjentów (IPR).

RC apeluje do mieszkańców o szczególną ostrożność podczas otrzymywania wiadomości zawierających linki. Przede wszystkim należy dokładnie sprawdzać adres strony internetowej, na którą kieruje wiadomość, i nie otwierać podejrzanych odnośników.

Pod żadnym pozorem nie należy również podawać danych logowania, haseł ani innych poufnych informacji na stronach, do których prowadzą nieznane linki.

Centrum Rejestrów przypomina, że informacje dotyczące dokumentacji medycznej, wizyt u lekarzy oraz innych usług zdrowotnych należy sprawdzać wyłącznie po samodzielnym zalogowaniu się na oficjalny portal esveikata.lt lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej „esveikata”.