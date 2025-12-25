„Aktualizacja danych”

Swedbank otrzymuje liczne zgłoszenia od klientów, którzy padli ofiarą prób wyłudzenia danych. W rozsyłanych wiadomościach oszuści proszą o „aktualizację danych”, przekierowując użytkowników na spreparowane strony internetowe, gdzie wymagają podania danych bankowości elektronicznej.

Wiadomości tego typu można rozpoznać po nietypowym adresie e-mail, niskiej jakości grafice oraz godzinach wysyłki, np. w nocy — co nie jest praktyką banków. No i co najgorsze — oszuści korzystają z przedświątecznego zamieszania, kiedy jesteśmy mniej czujni.

Nasila się phishing. To forma cyberoszustwa, w której przestępcy podszywają się pod zaufane instytucje (np. banki, firmy kurierskie, urzędy), aby wyłudzić od ofiary poufne dane — takie jak loginy, hasła, dane kart płatniczych czy numery identyfikacyjne. I w efekcie okraść.

Według Centrum Kompetencji ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy w ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano prawie 1 700 przypadków phishingu — ponad dwukrotnie więcej niż w innych kwartałach. Szczególnie narażone są również firmy, które otrzymują fałszywe faktury za rzekome towary lub usługi.

Dane litewskiej policji wskazują, że w okresie świątecznym wzrasta ryzyko oszustw związanych z fałszywymi sklepami internetowymi oraz ogłoszeniami. Przestępcy nierzadko posługują się także prośbami o darowizny na rzecz nieistniejących organizacji.

Lepiej być znudzonym niż ogołoconym

Zasady bezpieczeństwa, o których przypomina bank, są nudne do cna. Lepiej jednak wykuć je niczym paciorek i być znudzonym po raz kolejny o nich czytając, niż być ogołoconym przez oszusta i zostać z niczym.

„Jeśli otrzymałeś e-mail, SMS-a lub wiadomość w komunikatorze z prośbą, wezwaniem lub propozycją, nie reaguj od razu. Zastanów się, przeczytaj uważnie, o co proszą, sprawdź, z jakiego adresu piszą, czy jakość tekstu i obrazu nie budzi wątpliwości, a jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości, skonsultuj się z bliskimi lub sam skontaktuj się z instytucją, od której otrzymałeś wiadomość” — radzi Žygeda Augonė, kierownik ds. bezpieczeństwa informacji w Swedbank.

Ekspertka zachęca także do korzystania z osobnej karty do zakupów internetowych i ustawienia limitów. Czyli ustawiamy pułap, że dziennie możemy tą kartą zapłacić do 500 euro. W ten sposób nawet jeśli padniemy ofiarą przestępcy, to szkody będą ograniczone.

Zaleca też dokładne sprawdzanie linków, zwłaszcza tych przesyłanych rzekomo przez firmy kurierskie.

„Korzystaj również z powiadomień o wykonywanych operacjach, regularnie sprawdzaj swoje konto, czy nie ma podejrzanych płatności. A co najważniejsze — nie podawaj nikomu swoich danych osobowych, danych karty płatniczej i danych bankowości internetowej” — podkreśla Žygeda Augonė.

Uwaga na nowe metody oszustw

W związku z reformą drugiego filaru emerytalnego Swedbank ostrzega przed możliwymi próbami wyłudzania danych pod pretekstem aktualizacji dokumentów, inwestycji czy przenoszenia środków. Oszuści korzystają z okresu, gdy ludzie jeszcze nie są przyzwyczajeni do nowych procedur.

Specjalistka apeluje, by nie ulegać presji związanej z „korzystną ofertą” czy „szybszą wypłatą” i nie inwestować przez niezweryfikowane źródła. Firmy oferujące usługi finansowe na Litwie muszą posiadać licencję i działać pod nadzorem Banku Litwy lub instytucji UE. Ich dane można sprawdzić na stronie internetowej Banku Litwy.