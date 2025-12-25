Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Oszuści na Litwie mają nowe metody. „Nie reaguj od razu, zastanów się”

    Swedbank ostrzega przed falą fałszywych e-maili i nowymi metodami wyłudzania — oszuści są sprytni, zapewnia. Cyberprzestępcy wykorzystują świąteczny okres i zmiany w systemie emerytalnym, by uderzyć w klientów i firmy.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Banki ostrzegają przed coraz sprawniejszymi oszustami, zalecają nauczenie się kroków ostrożności | Fot. gen., opr.red., fotomontaż A.K., el. mat.pras.

    Czytaj również...

    „Aktualizacja danych”

    Swedbank otrzymuje liczne zgłoszenia od klientów, którzy padli ofiarą prób wyłudzenia danych. W rozsyłanych wiadomościach oszuści proszą o „aktualizację danych”, przekierowując użytkowników na spreparowane strony internetowe, gdzie wymagają podania danych bankowości elektronicznej.

    Wiadomości tego typu można rozpoznać po nietypowym adresie e-mail, niskiej jakości grafice oraz godzinach wysyłki, np. w nocy — co nie jest praktyką banków. No i co najgorsze — oszuści korzystają z przedświątecznego zamieszania, kiedy jesteśmy mniej czujni.

    Nasila się phishing. To forma cyberoszustwa, w której przestępcy podszywają się pod zaufane instytucje (np. banki, firmy kurierskie, urzędy), aby wyłudzić od ofiary poufne dane — takie jak loginy, hasła, dane kart płatniczych czy numery identyfikacyjne. I w efekcie okraść.

    Według Centrum Kompetencji ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy w ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotowano prawie 1 700 przypadków phishingu — ponad dwukrotnie więcej niż w innych kwartałach. Szczególnie narażone są również firmy, które otrzymują fałszywe faktury za rzekome towary lub usługi.

    Dane litewskiej policji wskazują, że w okresie świątecznym wzrasta ryzyko oszustw związanych z fałszywymi sklepami internetowymi oraz ogłoszeniami. Przestępcy nierzadko posługują się także prośbami o darowizny na rzecz nieistniejących organizacji.

    Oszuści na Litwie uczą się inżynierii społecznej. Jeden ze sposobów niepokoi szczególnie

    Lepiej być znudzonym niż ogołoconym

    Zasady bezpieczeństwa, o których przypomina bank, są nudne do cna. Lepiej jednak wykuć je niczym paciorek i być znudzonym po raz kolejny o nich czytając, niż być ogołoconym przez oszusta i zostać z niczym.

    „Jeśli otrzymałeś e-mail, SMS-a lub wiadomość w komunikatorze z prośbą, wezwaniem lub propozycją, nie reaguj od razu. Zastanów się, przeczytaj uważnie, o co proszą, sprawdź, z jakiego adresu piszą, czy jakość tekstu i obrazu nie budzi wątpliwości, a jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości, skonsultuj się z bliskimi lub sam skontaktuj się z instytucją, od której otrzymałeś wiadomość” — radzi Žygeda Augonė, kierownik ds. bezpieczeństwa informacji w Swedbank.

    Ekspertka zachęca także do korzystania z osobnej karty do zakupów internetowych i ustawienia limitów. Czyli ustawiamy pułap, że dziennie możemy tą kartą zapłacić do 500 euro. W ten sposób nawet jeśli padniemy ofiarą przestępcy, to szkody będą ograniczone.

    Zaleca też dokładne sprawdzanie linków, zwłaszcza tych przesyłanych rzekomo przez firmy kurierskie.

    „Korzystaj również z powiadomień o wykonywanych operacjach, regularnie sprawdzaj swoje konto, czy nie ma podejrzanych płatności. A co najważniejsze — nie podawaj nikomu swoich danych osobowych, danych karty płatniczej i danych bankowości internetowej” — podkreśla Žygeda Augonė.

    Rośnie liczba cyberataków. Oszuści coraz częściej korzystają z narzędzi SI

    Uwaga na nowe metody oszustw

    W związku z reformą drugiego filaru emerytalnego Swedbank ostrzega przed możliwymi próbami wyłudzania danych pod pretekstem aktualizacji dokumentów, inwestycji czy przenoszenia środków. Oszuści korzystają z okresu, gdy ludzie jeszcze nie są przyzwyczajeni do nowych procedur.

    Specjalistka apeluje, by nie ulegać presji związanej z „korzystną ofertą” czy „szybszą wypłatą” i nie inwestować przez niezweryfikowane źródła. Firmy oferujące usługi finansowe na Litwie muszą posiadać licencję i działać pod nadzorem Banku Litwy lub instytucji UE. Ich dane można sprawdzić na stronie internetowej Banku Litwy.

    Litwa zaostrza kontrolę przelewów. Nowe zasady w walce z oszustami

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Swedbank

    Więcej od autora

    Gospodarka

    „Kupujących więcej niż mieszkań”, ceny będą rosły także w nowym roku

    Wileński rynek mieszkaniowy odzyskuje tempo, ale tym razem nie rządzą nim emocje ani promocje. Deweloperzy twierdzą, że w Wilnie „są dzielnice, które nie mają nic do sprzedania”.
    Gospodarka

    Litewscy producenci pod lupą? „Takie działania naruszają prawo konkurencji”

    Ustalanie cen: gdzie leży granica?Na pierwszy rzut oka określanie przez producenta, po jakiej cenie jego towar ma być sprzedawany konsumentowi, może wydawać się naturalną praktyką biznesową. Jednak zgodnie z...
    Społeczeństwo

    Minimalny wiek dla kierowców skuterów będzie spójny z prawem, wchodzą nowe zasady

    Egzamin praktyczny będzie obowiązkowyWe wtorek 23 grudnia Sejm przyjął zmiany w ustawie o bezpieczeństwie ruchu drogowego, które mają wejść w życie 1 listopada 2026 roku. Nowelizacja przewiduje, że osoby...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.