Brytyjski wywiad ostrzega, że przedłużająca się inwazja Rosji ma katastrofalne skutki dla ukraińskiego rolnictwa. W Szwajcarii trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Mieszkańcy Litwy bardziej obawiają się wojny niż COVID-19.

Wojna w Ukrainie wywołuje niepokój wśród mieszkańców Litwy

| Fot. EPA-ELTA

W szwajcarskim mieście Lugano w poniedziałek (4 lipca) rozpoczęła się międzynarodowa konferencja, która ma stworzyć podstawy „planu Marshalla” dla Ukrainy. „Konieczne jest nie tylko naprawienie wszystkiego, co zniszczyli okupanci, ale także stworzenie nowej podstawy dla naszego życia: bezpiecznego, nowoczesnego, wygodnego i pozbawionego barier” — oświadczył przed konferencją Wołodymyr Zełenski. Wcześniej strona ukraińska poinformowała, że od 24 lutego w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych 120 tys. domów i mieszkań oraz 20 tys. bloków mieszkalnych. Ze wstępnych obliczeń wynika, że straty są na poziomie 95 mld dolarów.

Niestety, na froncie sytuacja pozostaje skomplikowana. W niedzielę wojska ukraińskie wycofały się z Lisiczańska. Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował, że wycofywanie się z miasta ukraińskich sił zbrojnych miało charakter planowy i uporządkowany. To było ostatnie wielkie miasto w obwodzie ługańskim, które kontrolował Kijów. Obecnie Rosjanie mają skupić się na obwodzie donieckim. „Rosja niemal na pewno skupi się teraz na zajęciu obwodu donieckiego, którego duża część pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Walka o Donbas ma charakter wyniszczający i jest mało prawdopodobne, by to się zmieniło w najbliższych tygodniach” — poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony, opierając się na informacji wywiadowczej. Resort zaznaczył, że rosyjska agresja mocno uderza w ukraińskich rolników. „Wojna spowodowała poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw nasion i nawozów, na których polegają ukraińscy rolnicy. Rosyjska blokada Odessy nadal poważnie ogranicza eksport ukraińskiego zboża. Z tego powodu eksport rolny Ukrainy w 2022 r. prawdopodobnie nie przekroczy 35 proc. wartości z 2021 r.” — czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Co prawda, były dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. Rosji w Białym Domu i ekspert think-tanku CNA, Jeffrey Edmonds, w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył, że Rosjanie nie będą w stanie przejąć całego Donbasu. „Moskwa ma duże problemy z rekrutacją kolejnych żołnierzy, by uzupełnić ponoszone straty. W rezultacie nie ma wystarczających zasobów ludzkich, by prowadzić znaczące manewry, dzięki którym mogłaby dokonać jakichś znaczących przełomów” — oświadczył.

Litwini nadal wspierają Kijów

Największy niepokój wśród mieszkańców Litwy, jak wynika z badań opinii publicznej agencji „Kantar”, wywołuje wojna w Ukrainie. W porównaniu z marcem trzykrotnie zwiększyła się liczba osób, które sądzą, że wojna potrwa rok, a może nawet dłużej. 84 proc. respondentów oświadczyło, że wojna wywołuje największy niepokój. „Inflacja, rosnące ceny, COVID-19 pod względem ważności są wymieniane 3-4 razy rzadziej” — poinformowała Renata Sadunišvili z agencji „Kantar”. Z badania także wynika, że 7 z 10 ankietowanych nadal pomaga Ukrainie i uchodźcom. Poza tym 62 proc. badanych odpowiedziało, że wobec Rosji nadal trzeba stosować sankcje. 77 proc. jest przekonanych, że wojna potrwa rok lub dłużej.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w poniedziałek, że od początku działań wojennych Rosja straciła ponad 36 tys. żołnierzy. Strona rosyjska straciła też 1 589 czołgów i ponad 3,7 tys. pojazdów opancerzonych. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy, gen. Kyryło Budanow, w wywiadzie dla RBK-Ukraina oświadczył, że Rosja na zajęciu Donbasu się nie zatrzyma. „Kierujemy się własnymi danymi, dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę twierdzić, że plany Rosji to całkowite zniszczenie Ukrainy, absolutne. A wszelkie insynuacje na temat, czy może im wystarczy sam Donbas, takich pytań proszę mi nie zadawać. My nie handlujemy naszym terytorium” — powiedział wojskowy.