Sejm Litwy wzywa, aby ogłosić Rosję państwem terrorystycznym

Rezolucja została przyjęta jednomyślnie

— Rezolucja została przyjęta jednomyślnie. Wzywamy w niej Unię Europejską i państwa członkowskie do wspólnego działania umożliwiającego wdrażanie sankcji (oraz zapobieganie ich obchodzeniu) wobec państw wspierających terroryzm i stosujących środki terrorystyczne — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” liberał Raimundas Lopata, inicjator rezolucji.

Czytaj więcej: Litwa potępia atak Rosji na elektrownię atomową w Zaporożu. „Akt nuklearnego terroryzmu”

W maju 2022 r. Sejm uznał Rosję za państwo terrorystyczne

Już w maju ubiegłego roku w reakcji na działania wojenne Moskwy w Ukrainie oraz popełniane tam zbrodnie Sejm uznał Rosję za państwo terrorystyczne. Za przyjęciem rezolucji głosowało 114 posłów w 141-osobowym parlamencie. Nikt nie głosował przeciwko ani się nie wstrzymał od głosu.

Litwa uznała Rosję za państwo terrorystyczne już w maju ubiegłego roku — teraz wzywa do tego społeczność międzynarodową

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Mechanizm odszkodowania Ukrainie za poniesione szkody

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

— Wszystkie zamrożone, konfiskowane bogactwa Rosji proponuje się przekazać Ukrainie jako mechanizm odszkodowania za poniesione szkody. Na arenie międzynarodowej należy izolować Rosję jako państwo. Rezolucja wzywa również do pociągnięcia do odpowiedzialności na szczeblu unijnym rosyjskich partii, które popierają wojnę w Ukrainie i odpowiedzialnych za działania państwa terrorystycznego, a mianowicie partii Jednej Rosji, Komunistycznej Partii Rosji, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji oraz partii Sprawiedliwej Rosji a także do umieszczenia ich członków na listach sankcji UE — mówi inicjator rezolucji.

Zmniejszyć wpływ Rosji na Litwie

— Podobna rezolucja była przyjęta pół roku temu. Teraz Raimundas Lopata zainicjował wprowadzenie poprawek, które popieram. Rezolucja ma doprowadzić przede wszystkim do zmniejszenia wpływu Rosji poprzez np. publikowanie firm, które z nią współpracują. Należy ograniczyć możliwości zakupu nieruchomości przez obywateli Rosji. Chodzi przede wszystkim o to, by jak najbardziej zmniejszyć wpływ Rosji na Litwie — zaznacza w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Laurynas Kasčiūnas, przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Czytaj więcej: Wojna w Ukrainie wywołuje niepokój wśród mieszkańców Litwy

Zwiększenie odpowiedzialności za wdrażanie sankcji

W rezolucji proponuje się zwiększenie krajowej odpowiedzialności za wdrażanie międzynarodowych sankcji i próby ich obchodzenia, stworzenie funkcjonującego mechanizmu kontroli oraz środków zapewniających kontrolę eksportu i tranzytu nie tylko towarów podwójnego zastosowania, ale także towarów potencjalnie podwójnego zastosowania lub wrażliwych technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych.