Nowe daty na liście pamiętnych dni

Sejm uzupełnił ustawę o dniach pamiętnych — za przyjęciem poprawek głosowało 94 posłów, jeden był przeciw, 10 posłów wstrzymało się od głosu.

Ustalono, że 4 stycznia będzie obchodzony Światowy Dzień Braille’a, 17 lutego — Narodowy Dzień Emancypacji, 27 lutego — Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, 1 marca — Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych na Wózkach Inwalidzkich, 2 kwietnia — Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 5 maja — Europejski Dzień Samodzielnego Życia Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszą sobotę sierpnia będzie obchodzony Dzień Pszczelarzy, 23 sierpnia — Międzynarodowy Dzień Języków Migowych, 10 października — Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 15 października — Światowy Dzień Białej Laski, 16 listopada — Dzień litewskich pieśni polifonicznych (lit. sutartinės), 3 grudnia — Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Daty obchodów wybrano nieprzypadkowo

Przykładowo data 4 stycznia, kiedy to przypada Światowy dzień Braille’a, nie jest przypadkowa. To właśnie w tym dniu w 1809 r. urodził się Louis Braille, wynalazca pisma dotykowego dla niewidomych. Światowy Dzień Braille’a jest świętem na cześć alfabetu Braille’a, czyli formy alfabetu, która umożliwia czytanie osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia wzroku. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) takich osób jest na świecie ponad 2,2 mld. Światowy Dzień Braille’a ma na celu uświadomienie znaczenia alfabetu Braille’a jako środka komunikacji umożliwiającego pełną realizację praw człowieka osobom niewidomym i niedowidzącym. Dzień ten został ustanowiony przez zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2018 r., a pierwsze obchody miały miejsce w 2019 r.

Historia Braille’a

Braille stracił wzrok na skutek wypadku w warsztacie jego ojca, jakiego doznał w wieku 3 lat. Wskutek wywołanej urazem infekcji, która przeniosła się również na drugie oko, w wieku 5 lat Braille całkowicie stracił wzrok. Rodzice Braille’a postanowili zapewnić chłopcu jak najlepszą edukację. W wieku 10 lat opuścił on swoją rodzinną miejscowość Coupvray i podjął naukę w paryskiej szkole dla osób niewidomych. Braille uczył się z książek zapisanych wypukłym pismem, co było jednak szalenie żmudne i nieefektywne. Pragnąc otworzyć sobie i innym osobom niewidomym dostęp do informacji, zaczął pracować nad swoim własnym systemem pisma.

Oparł swój alfabet na systemie zapisu dotykowego wynalezionym przez Charlesa Barbiera, który miał służyć żołnierzom do czytania wiadomości w ciemności. Braille opublikował pierwszą wersję swojego alfabetu w 1829 r. i kolejną, uproszczoną, w 1837 r. Za życia Braille’a jego nowy alfabet nie wszedł użycie w jego szkole a władze uczelni były mu bardzo nieprzychylne. Jeden z profesorów, który przetłumaczył na alfabet Braille’a książkę do historii, został za to zwolniony z pracy. Ostatecznie system ten przyjęto w szkole Braille’a w roku 1854, a następnie zaczęto adaptować go w całej Francji. W latach 80. XIX wieku stosowano go już w większości szkół dla osób niewidomych na świecie (choć na przykład w USA zaadaptowano go dopiero w 1916 r.).

Uznanie zasług kobiet Litwy

Narodowy Dzień Emancypacji znajduje się na liście pamiętnych dni z powodu pierwszej akcji protestacyjnej na Litwie, po proklamowaniu niepodległości 17 lutego 1918 r. Celem akcji protestu było uznanie wkładu kobiet w odbudowę państwa litewskiego i włączenia ich do Rady Litewskiej.