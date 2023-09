Narodowa Sala Koncertowa powstanie do 2030 roku

Ministerstwo kultury planuje przeznaczyć na Narodową Salę Koncertową 22,5 mln euro w ramach Państwowego Programu Inwestycyjnego. Samorząd Miasta Wilna również planuje przeznaczyć taką samą kwotę ze swojego budżetu. Dodając niewydane jeszcze środki z obecnego etapu, finansowanie prac nad projektem w ciągu najbliższych dwóch lat wyniesie ponad 45 milionów euro.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Samorząd Miasta Wilna bez wahania zaangażował się w ten ambitny projekt, nie tylko poprzez swoje słowne wsparcie, ale także poprzez szczególnie znaczący wkład finansowy. Ze swojej strony ministerstwo kultury wkrótce przedłoży rządowi wniosek o zatwierdzenie przyznania planowanych środków z Państwowego Programu Inwestycyjnego” — powiedział Simonas Kairys, minister kultury.

Obecnie opracowywany jest model akustyczny z 10-krotnie pomniejszoną repliką budynku. Technologia ta jest wykorzystywana przy projektowaniu wysokiej klasy sal koncertowych. Model akustyczny ma na celu zapewnienie najlepszej możliwej oceny akustyki obiektu. Gdy to nastąpi, faza projektowa zostanie zakończona.

„Po sfinalizowaniu prac projektowych, kolejnym krokiem będzie przetarg na międzynarodowy kontrakt. Oczekuje się, że umowa może zostać podpisana wiosną 2024 roku. Prace budowlane zaplanowano na 60 miesięcy, więc Narodowa Sala Koncertowa ma zostać ukończona w 2030 r. To strategicznie ważne centrum artystyczne dla Litwy przyciągnie najwyższej klasy muzyków z całego świata” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Ministerstwo kultury uwzględniło również Narodową Salę Koncertową w Programie Rozwoju Kultury i Kreatywności Ministerstwa Kultury na lata 2021-2030 w ramach działania „Zwiększenie dostępu do treści kulturalnych o wysokiej wartości artystycznej, zwiększanie różnorodności i dostępności do treści włączających i różnorodnych”. To oznacza, że pozostanie na celowniku rządu jako priorytet do końca projektu. „Każdego roku rząd będzie musiał przeznaczyć określoną kwotę na dalszą budowę i instalację tego obiektu. Jest to kolejna dźwignia zapewniająca pomyślne zakończenie tego wspaniałego projektu” — podkreśla minister kultury Simonas Kairys.

Ministerstwo kultury i Samorząd Miasta Wilna uzgodniły również utworzenie nowej wspólnej instytucji, która będzie zarówno operatorem sali, jak i zajmie się działalnością merytoryczną.

Narodowa Sala Koncertowa na Górze Boufałłowej otworzy nowe możliwości dla litewskich orkiestr i muzyków — będą oni mieli wyjątkowo dobrą akustykę podczas prób i koncertów. Będzie również gościć najlepszych wykonawców muzyki klasycznej z całego świata.

Zam. 2714

Materiał przygotowany dla Samorządu Miasta Wilna. Treść opłacona.