Monika Borowik nieoczekiwanie dla samej siebie w 2021 r. otrzymała stypendium. Miała wówczas, 15 lat, była w dziewiątej klasie.

102 zwycięzców, wśród nich Monika

– Nie myślałam, że mam szansę otrzymać stypendium, początkowo nie miałam zamiaru uczestniczyć w tym projekcie. Ale po ukończeniu ósmej klasy mama zachęciła, żeby spróbować – opowiada dziś Monika.

Jakie były warunki udziału w projekcie? – Trzeba było wypełnić ankietę, napisać list motywacyjny i podać dokumenty potwierdzające wyniki szkolne z trzech lat nauki. Szósta klasa – to był najwcześniejszy rok, od którego mogły być zaliczane wyniki szkolne. Wyniki klas 1–5 nie były wliczane. Poza wynikami szkolnymi, z których miałam „10” ze wszystkich przedmiotów, podałam też dokumenty o swoich wynikach ze szkoły muzycznej, w której też miałam bardzo dobre wyniki – też wszystkie dziesiątki – uśmiecha się skromnie Monika.

W 2021 r. w konkursie uczestniczyło ponad 600 utalentowanych uczniów, ale stypendium otrzymało zaledwie 102. W końcu sierpnia zostały ogłoszone wyniki konkursu i okazało się, że Monika jest na liście osób, które otrzymały stypendium! Było osiem kategorii: Nauka, Twórczość i sztuka, Wolontariat i społeczeństwo, Technologie i innowacje, Muzyka, Sport, Rozwój i ekologia i Nieustanny postęp.

Motywacja do nauki

– Stypendium otrzymywałam comiesięcznie, w ciągu jednego roku szkolnego, czyli przez dziewięć miesięcy. Było to ok. 75 euro, więc był to niezły dodatek do mojego kieszonkowego. Ale najważniejsze, że miałam ogromną satysfakcję z tego powodu, że moje zdeterminowanie, umiejętności i praca zostały docenione! A samo stypendium od Maximy zachęcało dodatkowo do osiągania wyznaczonych celów – nie kryje Monika.

Czy w ciągu tego okresu otrzymywania stypendium musiała wciąż udowadniać, że się dobrze uczy? – Nie, to była nagroda za trzy lata celującej nauki. Ale było też szkoda, że moje koleżanki i koledzy nie wzięli udziału w tym konkursie – naprawdę też byli godni tej nagrody! Większość dowiedziała się o tym dopiero, kiedy otrzymałam stypendium – wspomina Monika.

Jak zareagowali rodzice, Renata i Jerzy? – Byli bardzo dumni! Cieszyli się z każdego mojego postępu w szkole już od dawna. I to oni zaszczepili mi motywację do nauki i byli dla mnie wielkim wsparciem od momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Byli dumni, gdy wygrywałam na szkolnych olimpiadach, konkursach, a zwycięstwo w „Lietuvos Maximalistai” było dla nich jeszcze większym powodem do zadowolenia! – zaznacza Monika, zadowolona też z tego, że pilna nauka popłaca!

Niedawno, w tym roku, Monika Borowik ukończyła wileńską Muzyczną Szkołę „Lyra”, gdzie uczyła się w śpiewu chóralnego i gry na fortepianie. Śpiewa w chórze „Cantus gracilis”. Monika razem ze swoim chórem brała udział w tegorocznym wydarzenia stulecia. – To było niezapomiane święto, 100 lat Święta Pieśni! – opowiada z przejęciem o swojej radości.

Monika śpiewała w chórze „Cantus gracilis”

| Fot. Vilniaus muzikos mokykla „Lyra”

Sprawdzenie swoich możliwości

Największa sieć handlowa z litewskim kapitałem, Maxima, już po raz 22. zaprasza wszystkich zdolnych uczniów do udziału w konkursie o stypendia: „Lietuvos Maximalistai”. Fundusz uczniowskiego „koszyczka” sięga 120 tys. euro.

Projekt „Lietuvos Maximalistai” jest ogólnokrajowym konkursem dla uczniów. Jest swoistą zachętą dla najbardziej utalentowanych i aktywnych uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy w różnych międzynarodowych i krajowych konkursach, olimpiadach i konkursach. Laureaci konkursu za najlepsze osiągnięcia oraz listy motywacyjne otrzymują stypendia.

W konkursie „Lietuvos Maximalistai” mogą wziąć udział wszyscy uczniowie krajowych szkół ogólnokształcących w klasach 1–12. W formularzu ankiety wyszczególniane są dzieci do lat 14, za które ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie. Uczniowie ankietę wypełniają samodzielnie, ale rodzice zaznaczają, że wyrażają zgodę na ich udział. Nastolatkowie powyżej 18. roku życia nie potrzebują zgody rodziców.

Konkurs stypendialny to swoista zachęta dla najbardziej utalentowanych i aktywnych uczniów

| Fot. organizatorzy

Kategorie do wyboru

Kategorie, w których mogą brać udział wszyscy uczniowie, to: Nauka, Muzyka, Kreatywność i sztuka, Towarzyskość, Przyjaźń do środowiska, Innowacja i postęp. Uwaga – w ostatniej kategorii nie mogą brać udziału uczestnicy klas 1–4. Uczeń może startować tylko w jednej wybranej kategorii. Komisja oceniająca, po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez oferentów i dokonaniu ich oceny, najpóźniej do 30 września br. podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów konkursowych.

Stypendia otrzyma ponad 100 najzdolniejszych uczniów. Dzielą się one na podstawowe i motywacyjne. Wysokość stypendium podstawowego miesięcznie wynosi 200 euro. Stypendium motywacyjne to 100 euro. W kategorii doskonałej nauki wszyscy zaawansowani uczestnicy otrzymują po 100 euro.

