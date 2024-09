Już w najbliższą niedzielę, 15 września, o godz. 10:00 w DKP w Wilnie odbędzie się pierwsze spotkanie z tego cyklu „Smykofonia — koncert dla maluszków”, pt. „Najkrótsza droga do Chin”. Kolejne spotkania będą miały miejsce w październiku, listopadzie i grudniu.

— Koncerty Smykofonii są adresowane do rodzin z najmłodszymi dziećmi. Planujemy cykl Smykofofonii w Wilnie, we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Najważniejsze jest wspólne przeżywanie muzyki. Tym razem specjalny program zostanie zaprezentowany przez artystów mieszkających w Warszawie — opowiada w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Piotr Łabanow, przedstawiciel Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”.

Koncerty dla maluchów

Smykofonia to dla maluchów (0–6 lat) i całych rodzin wyjątkowe koncerty dostarczające niezapomnianych chwil muzycznej rozrywki. Program opiera się na bogatym doświadczeniu oraz współpracy z ekspertami, animatorami i utalentowanymi artystami.

— Gwiazdą koncertu będzie Qinke Chang, która pochodzi z Chin. Oprócz słuchania chińskich melodii będziemy również mówili o pentatonice i wspólnie śpiewali i tańczyli. Koncert był wykonywany m.in. w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz w Łazienkach Królewskich — mówi Piotr Łabanow.

Co czeka najmłodszych?

Smykofonia to koncert dla dzieci 0–6 lat, a w tym wieku dla malucha jest trudno przez dłuższy czas być w jednym miejscu. Dlatego utwory są krótkie i różnorodne, dostosowane do percepcji najmłodszych. Czas trwania koncertu to około 40–45 minut. Podczas koncertu ma miejsce wyjątkowy kontakt między wykonawcami a publicznością. Bardzo ważne jest to, że w trakcie występu nie ma tradycyjnego podziału na scenę i widownię, co pozwala najmłodszym być jeszcze bliżej artystów. Inspiracją dla Smykofonii jest cykl Chamber Tots (Kameralne Maluchy), organizowany przez słynną Wigmore Hall w Londynie. Smykofonia współpracuje z renomowanymi artystami, takimi jak Orkiestra Arte dei Suonatori czy Lutosławski Quartet.

— Znamy czarodziejski sposób, aby w ciągu chwili znaleźć się w dalekiej azjatyckiej krainie — to pięć magicznych dźwięków tradycyjnej muzyki chińskiej, z których tworzyć można współczesne melodie. Pentatonika — mistyczna skala chińska od niepamiętnych czasów związana była z kosmologicznym pojmowaniem świata. Kolejnym dźwiękom tej skali przypisywane są porządki odpowiadające stronom świata, porom roku, kolorom, planetom, emocjom. Mamy także opartą na nich wesołą i rytmiczną, polską piosenkę. Zapraszamy do wspólnej zabawy! — zaprasza do wspólnej zabawy przedstawiciel Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by zanurzyć się w kulturze Dalekiego Wschodu — wesołe, rytmiczne melodie czekają na Was już 15 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala teatralna). Koncert dla melomaluszków od 0 do 6 lat! Bilety w cenie 5 euro do nabycia kakava.lt.