W ubiegłym roku w tym rankingu Litwa zajęła piąte miejsce. NordLayer, litewska firma oferującą rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, informuje, że Litwa w światowym rankingu pod względem warunków pracy zdalnej uzyskała 0,808 punktów, podczas gdy maksymalnie można uzyskać 1 punkt.

Prezes NordLayer Donatas Tamelis twierdzi, że praca zdalna jest niezwykle ważna dla firm, które szukają potencjalnych pracowników na całym świecie, bez względu na granice geograficzne.

Praca zdalna jest nadal nieunikniona

„Chociaż niektóre największe przedsiębiorstwa przeniosły ostatnio swoich pracowników z powrotem do biur lub wprowadziły hybrydowy model pracy, to jednak praca zdalna jest nadal nieunikniona. To nie tylko tendencja, ale też bodziec, który pozwala pracownikom być bardziej produktywnymi. Jest to też możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym. Dzięki zastosowaniu pracy zdalnej nasi pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, niezależnie od granic geograficznych” — podkreślił w komunikacie Donatas Tamelis.

Pierwsze miejsce pod względem warunków do pracy zdalnej zajęła Dania (0,847), drugie — Holandia (0,843), trzecie — Niemcy (0,842), siódme — Estonia (0,818), Łotwa zajęła 31. miejsce (0,766). Polska znalazła się na 18. miejscu, o 5 miejsc niżej niż w ub. roku.

Jest kilka wyzwań

Pomimo dobrych wyników Litwy w określonych kategoriach jest kilka wyzwań. „Szczególnie dobrze Litwa realizuje czynności prawne (1. miejsce), sprawnie reaguje na pojawiające się cyberzagrożenia (2) i wykazuje doskonałe cyberbezpieczeństwo (3). Poza tym Litwa jest silna pod względem infrastruktury (4), atrakcyjna turystycznie (10), a Internet jest szybki i dostępny w wielu lokalizacjach (20)” — informuje NordLayer.

Gorzej Litwa wypadła w ocenie niskich kosztów życia — 62. miejsce, a Estonia i Łotwa — odpowiednio 66. i 71. Litwa wypadła także słabiej pod względem wskaźników ochrony zdrowia (58. miejsce) i wskaźników ekonomicznych (43. miejsce).

Przeprowadzony po raz pierwszy w 2022 r. ranking klasyfikuje kraje pod względem czterech różnych kategorii: bezpieczeństwa cybernetycznego, bezpieczeństwa ekonomicznego, infrastruktury cyfrowej i fizycznej oraz bezpieczeństwa społecznego. W tym roku zbadano 108 krajów.

