Barwy Litwy ujęte w wierszach

Agnieszka Zięba-Dąbrowska, autorka 12 książek z zakresu literatury pięknej przyznaje, że zawsze pragnęła poznać Wilno.

— Pierwszy raz do Wilna przyjechałam w 2018 r. Korzystałam z archiwów wileńskich w celu napisania pracy doktorskiej. Miasto bardzo mi się spodobało i zapragnęłam tu jeszcze kiedyś powrócić. Taka okazja nadarzyła się w 2021 r., kiedy przyjechałam na staż do Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Wileńskim. Miałam wtedy więcej czasu na poznawanie zakątków Wilna, jak też okolic Litwy. Ponieważ lubię podróżować, poznawać nowe miejsca, udałam się do Kiejdan, Druskiennik, Trok, byłam też w Połądze. Te miejsca mnie zachwyciły i postanowiłam właśnie w takie formy literackie je ubrać — opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” autorka wierszy.

Zauroczona Wilnem

Przyznaje, że już podczas pierwszego pobytu w Wilnie miasto ją zauroczyło.

— Wileńskie kościoły, Ostra Brama, katedra, cmentarz na Rossie, Muzeum Adama Mickiewicza, ale też ludzie. Spotkałam się z miłym przyjęciem, zawsze, gdy pytałam o drogę, bardzo miło ze mną rozmawiano. Urzekło mnie to podejście, klimat swojskości, a jednocześnie przyjaźni, bliskości, tolerancji. I właśnie współczesność z przeszłością, stare mury i nowoczesność, to mnie również urzekło. Gdy przyjechałam po raz pierwszy, był październik — jesień, złote liście, kolory kościołów — przypomina Agnieszka Zięba-Dąbrowska.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa „Radostowa” w Starachowicach

| Fot. Justyna Giedrojć

Egzotyczne skojarzenia

Powstał cykl wierszy, który się rozrastał bardzo intensywnie.

– Na zbiór składają się przede wszystkim utwory o Wilnie i okolicach, w tym też upamiętniające miejsca, związane z Adamem Mickiewiczem. Mają one formy krótkie, zawierają często nietypowe, a nawet egzotyczne skojarzenia, są pisane językiem wysublimowanym artystycznie i stylistycznie — opowiada Karolina Malinowska (Słotwińska), absolwentka filologii polskiej na UW (dyplom Magna Cum Laude, 2021) oraz magister tejże uczelni.

Zbieg okoliczności

Do współpracy z Agnieszką Ziębą-Dąbrowską przy wydaniu dwujęzycznego zbioru wierszy „Barwy Litwy / Lietuvos spalvos” doszło dzięki dr Teresie Daleckiej, która to poleciła mnie Autorce, zbierającej wówczas na Uniwersytecie Wileńskim materiały dla doktoratu.

— Zabawnie się złożyło, że wcześniej niż zgodziłam się na tłumaczenie wierszy pani Agnieszki, gościłam ją jako turystkę w Muzeum Adama Mickiewicza. Zrobiłam też jej zdjęcie przy stoliku poety, co później też stało się inspiracją do jednego z wierszy. Podczas tego zwiedzania Pani Agnieszka zaprezentowała nam, pracownicom muzeum, kilka swoich wierszy. Wywarły one na nas wrażenie, jednak nawet nie przyszłoby mi na myśl, że później będę je tłumaczyć — mówi Karolina.

Już wcześniej próbowała ona swoich sił w tłumaczeniu poezji (tłum. wierszy Vytautasa Mačernisa dla konkursu dla tłumaczy „Amat Victoria Curam” (I miejsce, 2019); antologia „Polska Pogoń Poetycka”, 2019; Międzynarodowy Festiwal „Mosty Poetyckie”, 2020, 2021; projekty w Instytucie Polskim w Wilnie; kilka tomików wierszy Edmonta Wołochowicza; udział w międzynarodowych warsztatach tłumaczenia poezji i in.).

Pierwsza promocja książki odbyła się 25 stycznia br., w faktycznym „dniu urodzin” Wilna, w Domu Polonii w Warszawie.