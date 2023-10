Dwujęzyczny zbiór wierszy

Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim zaprasza wszystkich miłośników poezji na prezentację dwujęzycznego zbioru wierszy Agnieszki Zięby-Dąbrowskiej „Barwy Litwy / Lietuvos spalvos” (Wydawnictwo „Radostowa” w Starachowicach, 2023).

— Na zbiór składają się przede wszystkim utwory o Wilnie i okolicach, w tym też upamiętniające miejsca związane z Adamem Mickiewiczem. Mają one formy krótkie, zawierają często nietypowe, a nawet egzotyczne skojarzenia, są pisane językiem wysublimowanym artystycznie i stylistycznie. Jak we wstępie zaznaczył redaktor Antoni Dąbrowski: „To nowe, świeże spojrzenie na wspólne dziedzictwo przemawia do wyobraźni, skłania do refleksji nad wzlotami i dramaturgią naszej wspólnej historii”. Pierwsza promocja zbioru odbyła się 25 stycznia br.w faktycznym „dniu urodzin” Wilna, w Domu Polonii w Warszawie — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Karolina Malinowska (Słotwińska), tłumaczka wierszy na język litewski.

Laureatka szeregu nagród

Karolina jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim (dyplom Magna Cum Laude, 2021) oraz magistrem tejże uczelni i laureatką szeregu nagród, m. in. I miejsca w konkursie dla tłumaczy literatury polskiej i litewskiej „Amat Victoria Curam” (2019), Nagrody Prezydenckiej im. A. Smetony (2020). Pracuje jako tłumacz z języka polskiego na język litewski (i odwrotnie) oraz edukator w Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim.

Ze Starachowic do Wilna

– Na spotkanie ze Starachowic do Wilna przyjedzie Agnieszka Zięba-Dąbrowska — polska poetka, pisarka, krytyczka literacka, podróżniczka, badaczka, sekretarz redakcji czasopisma „Radostowa”, wiceprezeska Fundacji Kultury Regionalnej „Radostowa” — zaznacza Karolina Malinowska.

Autorka wierszy ukończyła dwa fakultety na Akademii Świętokrzyskiej: politologię i nauki społeczne oraz filologię polską. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Napisała pracę doktorską pt. „Profesorowie historii literatury polskiej na katedrach uniwersyteckich w II Rzeczypospolitej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Przeniosły. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą w Szwecji. Autorka 12 książek z zakresu literatury pięknej (poezja, proza).

Laureatka „Świętokrzyskiego Gustawa” za tomik wierszy „Śniadanie na trawie” (2011) i Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek kulturalny województwa, przyznanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (2013). W 2017 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice w dziedzinie kultury.

Prezentacje utworów oraz poczęstunek

Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 października, o godz. 17:00 w Sali Filomatów Muzeum Adama Mickiewicza (ul. Bernardinų 11).

W programie m.in.: autorska prezentacja książki, słowo od tłumaczki wierszy na język litewski Karoliny Malinowskiej (Słotwińskiej), prezentacje wybranych utworów oraz słodki poczęstunek.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

