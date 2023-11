Polskie zespoły zjednoczyły nas we wspólnym muzykowaniu

„Tylko miłość” to dwuczęściowy spektakl muzyczny, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni czterech pór roku. Motywem przewodnim jest miłość, która zostaje ukazana nie tylko poprzez historię wzajemnego zauroczenia dwóch par, Anny i Jana oraz Klementyny i Jarosława, lecz także przez miłość do ziemi ojczystej, do Wilna.

Widowisko muzyczne zostało zaprezentowane widzom w ramach obchodów 700-lecia Wilna, a widownia przywitała je bardzo serdecznie. Nie brakowało wzruszeń, bisów i wspólnego z zespołem śpiewania.

Mikołaj Falkowski: „Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla tego, w jaki sposób kultywujecie państwo swoją kulturę”

Widownię i wykonawców koncertu powitał Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, który wyraził radość, że kierowana przez niego organizacja mogła współpracować w organizacji koncertu, przywożąc do Wilna po raz pierwszy orkiestrę MŁODZI – POLSCY. Zespół pod batutą Huberta Kowalskiego od ponad pięciu lat współpracuje z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” w realizacji muzycznych projektów.

MŁODZI – POLSCY wykonują dzieła polskich kompozytorów, którzy urodzili się na Kresach Wschodnich lub tworzyli w okresie walki o niepodległość i kształtowania na nowo niezależnego państwa polskiego, jakim była odradzająca się na mapie Europy i świata II Rzeczpospolita. Muzyka w wykonaniu orkiestry MŁODZI – POLSCY wyzwala refleksję o polskiej tożsamości narodowej, a życiorysy kompozytorów, których utwory wykonywane są podczas koncertów, stają się inspiracją do osobistych poszukiwań artystycznych członków orkiestry.

– Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla tego, w jaki sposób kultywujecie państwo swoją kulturę, ludowość, muzykę odziedziczoną z dziada pradziada. My w Polsce nie mamy tak aktywnej, aż tak bardzo zżytej z naszymi rodzinami tej tkanki muzycznej, do której się sięga. Jesteśmy trochę dalej od tej muzyki ludowej, nie potrafimy tego tak mocno i dogłębnie jak wy przeżywać i prezentować w wielopokoleniowej obsadzie, która zaraz tutaj na scenie wystąpi. I to jest naprawdę zjawiskowe, coś, co przyjechaliśmy z Polski podziwiać. Współuczestnictwo w tym jest dla nas honorem i zaszczytem – mówił prezes Falkowski.

Na zakończenie wyraził zadowolenie, że to wydarzenie muzyczne wpisuje się w obchody 700-lecia Wilna. – To jest ważne miasto w naszej historii, ważne miasto dla Polaków na Wileńszczyźnie, ale także dla Polaków w Polsce. I to jest po prostu nasze miasto – mówił Mikołaj Falkowski.

Do zebranych zwrócił się również Waldemar Tomaszewski, europoseł, przewodniczący Związku Polaków na Litwie, który podziękował zespołowi „Ojcowizna” za kunszt artystyczny, a także za aktywną działalność na rzecz całej społeczności Polaków na Litwie.

– Mamy wielką przyjemność i zaszczyt powiedzieć kilka słów o tym pięknym koncercie i podziękować zespołowi „Ojcowizna”, który jest jednym ze spadkobierców zespołu „Wileńszczyzna”. Chcemy podziękować nie tylko za te przepiękne występy, ale również za to, że jednoczycie tę naszą wielopokoleniową wspólnotę Wileńszczyzny, aktywnie działacie w Związku Polaków na Litwie – mówił Tomaszewski.

Polski Zespół Pieśni i Tańca „Ojcowizna” to zespół bardzo młody – powstał wiosną 2017 r. Pomysł utworzenia zespołu zrodził się po niespodziewanej śmierci Gabriela Jana Mincewicza, pedagoga, społecznika, pomysłodawcy, kierownika i dyrygenta Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. To właśnie byli członkowie i młodzież zespołu „Wileńszczyzna” stali się podstawą utworzenia nowego zespołu. Kierownikiem artystycznym zespołu i dyrygentem jest Wioletta Leonowicz, grupą taneczną kieruje Teresa Andruszkiewicz, zaś kapelmistrzem zespołu jest Krzysztof Stankiewicz.

W kwietniu 2019 r. „Ojcowizna” zaprezentowała m.in. widowisko muzyczne „Stary album mówi wiele…”, a rok wcześniej, w lutym, zespół dostąpił zaszczytu śpiewania na spotkaniu prezydenta RP Andrzeja Dudy ze społecznością polską w Wilnie. Premiera widowiska „Tylko miłość” odbyła się rok temu na scenie Centrum Kultury w Nowej Wilejce z okazji 5-lecia działalności zespołu.

Wydarzenie muzyczne zostało objęte patronatem Mera Rejonu Wileńskiego, Pana Roberta Duchniewicza.

