Czasu na wybranie egzaminów już niewiele

Czas na wybór wydłuża się ze względu na tych maturzystów, którzy jeszcze nie zdążyli wybrać potrzebnych egzaminów lub chcieliby zmienić swoją pierwotną decyzję.

Zdać matematykę

Szczególnie istotna jest matura z matematyki. Ten obowiązkowy egzamin może zaważyć na losach wielu absolwentów. Jeśli matematyka nie zostanie zdana, zamkną się drzwi nie tylko do uniwersytetów, ale także do szkół wyższych. Egzamin ten jest wymagany również u przyszłych studentów na płatnych studiach.

„W przeciwieństwie do lat ubiegłych, matura z matematyki w 2024 jest konieczna zarówno dla kandydatów na miejsca finansowane przez państwo, jak i dla miejsc niefinansowanych w szkołach wyższych. Zostało to zapisane w poprawkach do Ustawy o nauce i studiach przyjętych w 2021 r. w celu podniesienia jakości szkolnictwa wyższego” — podaje resort oświaty na swej oficjalnej stronie.

Na studia z wynikami co najmniej z trzech egzaminów

Łącznie kandydaci mogą zdawać maksymalnie siedem egzaminów maturalnych. Według Narodowej Agencji Edukacji do matury zgłosiło się 27 716 kandydatów, podobnie jak w ubiegłym roku. Nieco więcej absolwentów zdecydowało się przystąpić do egzaminów państwowych z języka i literatury litewskiej oraz matematyki, jak również chemii.

W 2024 r. osoby chcące studiować zarówno na finansowanych, jak i niefinansowanych miejscach w państwowych i niepaństwowych uczelniach wyższych, będą musiały zdać trzy państwowe egzaminy maturalne: z języka i literatury litewskiej, matematyki (nie dotyczy kandydatów na studia artystyczne) oraz dowolnego innego przedmiotu wybranego przez kandydata.

W przypadku kandydatów na studia wyższe średnia arytmetyczna ocen z trzech państwowych egzaminów maturalnych będzie musiała wynosić co najmniej podstawowy poziom osiągnięć w nauce w przypadku przyjęcia na studia uniwersyteckie i nie niższy niż zadowalający w przypadku ubiegania się o studia w kolegium.

Dla studentów medycyny potrzebny egzamin z chemii

Absolwenci, którzy w tym roku będą chcieli rozpocząć studia medyczne na Litwie, będą musieli przystąpić do państwowej matury z chemii. Wynik z tego przedmiotu będzie się składał na ogólny wynik konkursowy (lit. konkursinis balas) podczas rekrutacji na studia. Według Narodowej Agencji Edukacji do 6 grudnia tego roku 1 701 uczniów zdecydowało się przystąpić do państwowej matury z chemii. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 1 429 absolwentów.

Od przyszłego roku nie będzie już obowiązywał wymóg średniej ocen rocznych, ale wszyscy kandydaci będą musieli osiągnąć minimalny wynik konkursowy ustalony przez same uczelnie.

Na bezpłatne studia również poza kolejką

Od 2024 r. będzie też istniała dodatkowa kolejka konkursowa dla kandydatów na finansowane przez państwo miejsca na studiach w szkołach wyższych. To możliwość skierowana do młodych osób z rodzin o bardzo niskich dochodach, sierot, osób z niepełnosprawnościami, a także dla absolwentów studiów krótkoterminowych i osób z praktycznym doświadczeniem. Będą oni podlegać takim samym wymogom przygotowania.

Jeżeli młody człowiek nie zamierza podejmować studiów wyższych, a chciałby tylko uzyskać świadectwo dojrzałości, będzie musiał zdać dwa egzaminy maturalne: obowiązkowy egzamin z języka i literatury litewskiej oraz jeszcze jeden egzamin dojrzałości z dowolnego przedmiotu lub przygotować pracę dojrzałości.

