Są już pierwsze wyniki egzaminów maturalnych

„Udział procentowy uczniów, którzy umiejscowili się na najwyższym poziomie 86-100 pkt., w tym roku jest większy” — ocenia wyniki swoich podopiecznych Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Wyniki z litewskiego nieco lepsze

Co roku wiele emocji wzbudzają wyniki matury z obowiązkowego państwowego egzaminu z języka i literatury litewskiej. Do tego egzaminu podchodzą wszyscy maturzyści bez wyjątku, ponieważ ocena z tego przedmiotu oraz dodatkowo dowolnego innego jest niezbędna dla uzyskania świadectwa dojrzałości. Uczniowie szkół mniejszości narodowych uczą się litewskiego według programu nauczania identycznego z programem dla szkół litewskich, co stawia ich w niekorzystnej sytuacji. Tym niemniej radzą sobie dobrze.

W tym roku do państwowego egzaminu maturalnego z języka i literatury litewskiej przystąpiło ogółem 16 948 kandydatów. Egzamin zdało 92,8 proc., a setki otrzymało 342 kandydatów, co stanowi 2 proc. składających egzamin. W ubiegłym roku liczba osób, które zdały ten egzamin, była nieco niższa (92 proc.), ale nieco więcej otrzymało najwyższą ocenę (2,2 proc.).

— Tylko 50 uczniów ze szkół nielitewskich (z polskim, rosyjskim, białoruskim językiem nauczania) trafiło na ten najwyższy poziom wyników w przedziale 86-100. Z tych 50 osób 18 uczniów jest z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, co oznacza, że co piąty uczeń naszej szkoły osiągnął najwyższy poziom. Zauważyć też należy, że z 95 maturzystów naszej szkoły 92 zdecydowało składać państwowy egzamin z języka litewskiego — cieszy się dyrektor Adam Błaszkiewicz, komentując wyniki z języka litewskiego.

Na maturze z języka litewskiego uczniowie piszą wypracowanie na jeden z podanych tematów. W tym roku większość zdecydowała się przemyśleć temat „Od czego zależy poczucie własnej wartości osoby?” — wybrało go 10 746 uczniów. Drugim chętnie wybieranym tematem było „Przedstawienie kobiety w dziełach literackich”. Podjęło się go 4 300 kandydatów. 1 044 kandydatów postanowiło napisać rozprawkę na temat „Czy kultura rolnicza ma znaczenie dla współczesnego człowieka?”, a temat eseju literackiego „Aspiracje do poprawy społeczeństwa w literaturze” przyciągnął uwagę 758 kandydatów.

Liczba kandydatów, którzy nie zdali egzaminu w tym roku, jest niższa niż w roku ubiegłym: 7,2 proc. kandydatów nie zdało egzaminu, w 2022 r. — 8 proc.

Próg zdania egzaminu z języka i literatury litewskiej wynosi 30 punktów na 100 możliwych. Średnia wyników egzaminu wynosi 56,3 pkt (w ubiegłym roku — 55,9).

Kandydaci, którzy nie zdali państwowego egzaminu maturalnego z języka i literatury litewskiej, przystąpią do szkolnego egzaminu maturalnego w powtórkowej sesji 13 lipca.

Znacznie lepsze wyniki z matematyki

Spośród 95 tegorocznych maturzystów Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie do matury z matematyki podeszło 80 uczniów. To bardzo wysoki odsetek zdających — uczniowie podchodzą do składania tego przedmiotu również ze względu na to, że wynik państwowego egzaminu z matematyki jest wymagany podczas rekrutacji na studia wyższe na Litwie.

— Egzamin z matematyki złożyli wszyscy spośród tych, którzy zdecydowali się go składać. Nie zdała jedna osoba — informuje Adam Błaszkiewicz. — Powiedziałbym, że ten rezultat jest o wiele lepszy niż w roku ubiegłym. Trochę smuci, że nie mamy z matematyki „setek”, chociaż ocen w przedziale 86–100 jest na poziomie 15 proc. Trochę zabrakło szczęścia niektórym, bo otrzymali oceny 98, 96 czy 92, co też jest bardzo dobrym wynikiem.

Jak dodaje, w tym roku uczniowie mieli możliwość przymierzenia się do matury z matematyki na egzaminie próbnym, co pomogło przygotować się do egzaminu państwowego.

Państwowy egzamin maturalny z matematyki składało ogółem na Litwie 14 334 kandydatów, o 150 mniej niż w roku poprzednim. Egzamin zdało 84,6 proc. składających, co w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy egzaminu nie złożył co trzeci uczeń, jest wynikiem znacznie lepszym (w 2022 r. zdało 64,6 proc., w 2021 r. — 84,8 proc.). Wynik stu punktów otrzymało 179 osób, co stanowi 1,2 proc. ogółu kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu (w 2022 r. — 0,8 proc.).

Aby uzyskać najwyższą ocenę w tegorocznym egzaminie, konieczne było zdobycie 56-60 punktów. Próg zdania egzaminu z matematyki wynosił 10 punktów na 60 możliwych. Średnia wyników egzaminu wynosi 23,9 pkt (w 2022 r. — 16,3, w 2021 r. — 21,9).

Egzaminu nie złożyło ponad 2 tys. kandydatów, czyli 15,4 proc. (w 2022 r. — 35,4 proc., w 2021 r. — 15,2 proc.).

752 maturzystów składało język polski

W tym roku na egzamin z języka polskiego jako ojczystego zdecydowała się podobna liczba uczniów jak w ubiegłym roku — 752 (w 2022 r. — 751 absolwentów). Na szkolny egzamin z języka ojczystego składały się zadania związane ze zrozumieniem i tworzeniem tekstu.

— Wyniki z szkolnego egzaminu z języka polskiego również są dobre. Złożyli go wszyscy uczniowie — informuje Adam Błaszkiewicz.

Wszyscy maturzyści na Litwie zdali egzaminy z języków obcych, francuskiego (15 kandydatów) i niemieckiego (28).

W tym roku więcej kandydatów przystąpiło do egzaminów z geografii i biologii.

98,6 proc. kandydatów zdało egzamin z geografii (2022 m. — 99,2 proc.). 97,8 proc. uczniów zdało egzamin państwowy z biologii (w 2022 r. — 96,3 proc.).