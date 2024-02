Ten historyczny krok, ogłoszony przez Narodowy Bank Bułgarii po zakończeniu koordynacji projektów, to kolejny krok w drodze Bułgarii do przyłączenia się do strefy euro w 2025 roku. Proces ten, wcześniej planowany na 2024, został opóźniony przez wysoką inflację. Wzory monet, zatwierdzone na początku lutego przez Radę UE, niosą głębokie znaczenie kulturowe i duchowe, podkreślając bogatą historię i dziedzictwo Bułgarii.

Długa droga do euro

Wprowadzanie religijnych motywów już wcześniej budziło kontrowersje. W 2013 r. Słowacja mogła wybić monetę ze słowiańskimi apostołami Cyrylem i Metodym dopiero po jakimś czasie — tym wzorom sprzeciwiła się Francja i Grecja. Ostatecznie jednak wybito planowany wzór.

Bułgaria miała trudności w dostosowaniu prawodawstwa do przyjęcia euro. Nie pomagała w tym wysoka inflacja i w związku z tym Bułgaria do strefy euro w 2024 roku nie dołączyła, planuje to zrobić za rok, w styczniu 2025 roku. Aby przyjąć euro, należy spełnić szereg wymóg, np. dostosować prawo przeciwko praniu pieniędzy i inne.

Co ciekawe, nowe monety euro będą miały napisy w cyrylicy bułgarskiej. W strefie euro znajdują się już monety z pismem łacińskim i greckim. Każdy kraj wydaje swoje wzory monet, które wkraczają na wspólny rynek eurostrefy.

