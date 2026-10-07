„Bitwa Intelektów” z rekordowym zainteresowaniem

Chętnych więcej niż miejsc

Bożena Mieżonis, kierownik działu kultury Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że rosnące zainteresowanie „Bitwą Intelektów” najlepiej pokazuje, że młodzież potrzebuje wydarzeń, które łączą wiedzę, emocje i zdrową rywalizację.

– W tegorocznej edycji liczba chętnych przekroczyła możliwości organizacyjne. W konkursie mogło wystartować 37 drużyn, a kolejne osiem nie zostało już przyjętych z powodu braku miejsc. Konkurs nie jest wydarzeniem, na które uczniowie przychodzą z obowiązku. To właśnie dobrowolność udziału jest jednym z jego największych atutów. Młodzież sama chce sprawdzić swoją wiedzę, zmierzyć się z innymi drużynami i wrócić do rywalizacji w kolejnych edycjach – mówi Bożena Mieżonis.

Drugie miejsce zajęła drużyna „Kasztanka” z Gimnazjum im. Jana Pawła II | Fot. Marian Paluszkiewicz

Sześć rund i 36 pytań

„Bitwa Intelektów” obejmuje sześć rund po sześć pytań. Zadania dotyczą kultury, muzyki, historii, języka polskiego, słynnych postaci i geografii. Formuła konkursu wymaga nie tylko wiedzy, ale również szybkiego kojarzenia faktów, koncentracji i współpracy w drużynie.

Mieżonis zwraca uwagę również na to, że konkurs z czasem stał się tradycją. Uczniowie mogą uczestniczyć w nim od 9. do 12. klasy, dzięki czemu mają możliwość wracania do rywalizacji przez kolejne lata. Tegoroczna drużyna z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, która zdobyła pierwsze miejsce, w poprzedniej edycji zajęła trzecią pozycję. To pokazuje, że uczestnicy nie tylko wracają, ale również rozwijają swoje umiejętności.

– O popularności konkursu świadczą także reakcje uczniów poza samym wydarzeniem. Podczas innych spotkań i imprez młodzież sama pyta, czy odbędzie się kolejna „Bitwa Intelektów”. To dla nas jako organizatorów wyraźny sygnał, że konkurs stał się wydarzeniem, na które uczniowie czekają. Właśnie takie inicjatywy mają szczególną wartość są potrzebne wtedy, gdy młodzież sama chce w nich uczestniczyć. „Bitwa Intelektów” daje możliwość nie tylko sprawdzenia wiedzy, lecz także wspólnego działania, przeżywania emocji – podkreśla Mieżonis.

Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „Symfonia”, również reprezentująca Gimnazjum im. Jana Pawła II | Fot. Marian Paluszkiewicz

Wiedza, emocje i współpraca

Młodzież podkreślała, że udział w konkursie daje możliwość spotkania z rówieśnikami, wspólnego przeżywania emocji i zdrowej rywalizacji. Zadowolenie uczestników było widoczne także w ich podejściu do kolejnych rund – zamiast skupiać się wyłącznie na punktach, cieszyli się samym udziałem i możliwością sprawdzenia się w nietypowej formie.

„Bitwa Intelektów” stała się więc dla uczestników czymś więcej niż konkursem wiedzy. To spotkanie, podczas którego można było połączyć naukę z zabawą, rywalizację ze współpracą, a przygotowania z integracją.

– „Bitwa Intelektów” wymagała od nas przygotowań, ale nie trwały one bardzo długo. Przygotowywaliśmy się około dwóch tygodni. Najważniejsze było to, że mogliśmy usiąść razem, porozmawiać, zastanowić się nad pytaniami i wspólnie poszukać odpowiedzi. To zupełnie inny rodzaj nauki. Największą trudność sprawiały nam pytania dotyczące słynnych postaci. Znacznie lepiej radziliśmy sobie z muzyką. To była nasza mocniejsza strona, tym bardziej że wszyscy należymy do chóru. Najważniejsze jest jednak to, że mogliśmy zrobić coś razem. Każdy miał swoje mocne strony, a podczas konkursu trzeba było słuchać siebie nawzajem i szybko podejmować decyzje. Takie wydarzenia pokazują, że wiedza może być nie tylko obowiązkiem, ale również świetną zabawą i okazją do wspólnego spędzenia czasu – mówi Beata Blažavičiūtė z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach.

Młodzież podkreśla, że udział w konkursie daje możliwość spotkania z rówieśnikami, wspólnego przeżywania emocji i zdrowej rywalizacji | Fot. Marian Paluszkiewicz

„Całkiem nieźle” – sprawdzian wiedzy o Polsce

„Całkiem nieźle” – tak swój udział w „Bitwie Intelektów” oceniają Sebastian Ilczewicz i Tomasz Żdanowicz z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Dla młodych uczestników konkurs jest przede wszystkim okazją do sprawdzenia wiedzy o Polsce, Polakach i języku polskim.

– Przygotowania do rywalizacji nie sprawiły nam większych trudności. Nie musieliśmy poświęcać na nie wiele czasu – najważniejsze było powtórzenie wcześniej zdobytej wiedzy i uporządkowanie najważniejszych informacji. Dzięki temu mogliśmy podejść do konkursu spokojnie i skoncentrować się na zadaniach. „Bitwa Intelektów” pozwala nie tylko sprawdzić wiedzę, ale także się zmierzyć z innymi uczniami i się przekonać, jak wygląda rywalizacja w drużynie. Dla nas jest to połączenie nauki, emocji i dobrej zabawy – podkreślają uczestnicy.

„Bitwa Intelektów” stała się więc dla uczestników czymś więcej niż konkursem wiedzy | Fot. Marian Paluszkiewicz

Zwycięzcy: przede wszystkim się nie bać

Zwycięzcy „Bitwy Intelektów” w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreślają, że podczas konkursu najważniejsze jest zachowanie spokoju i wiara we własne możliwości. „Nie stresować się, nie bać się” – właśnie takie podejście pozwala im swobodnie podejść do kolejnych pytań i czerpać satysfakcję z rywalizacji.

– Konkurs jest potrzebny, ponieważ zachęca uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Sama forma rywalizacji sprawia, że nauka staje się bardziej angażująca, a uczestnicy mają dodatkową motywację, by poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin. Największym wyzwaniem dla nas okazały się pytania dotyczące słynnych postaci oraz kultury. To właśnie te kategorie wymagały najwięcej skupienia i szerszej wiedzy. „Bitwa Intelektów” to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale także sposób na rozwijanie ciekawości, przełamywanie tremy i wspólną rywalizację – mówią zwycięzcy z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

„Biedronki” na pierwszym miejscu

Tegoroczna rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny „Biedronki” z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Drugie miejsce zajęła drużyna „Kasztanka” z Gimnazjum im. Jana Pawła II, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „Symfonia”, również reprezentująca Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Zwycięzcy „Bitwy Intelektów” pokazali, że w konkursie liczy się nie tylko szeroka wiedza, ale również współpraca, koncentracja i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

„Bitwa Intelektów” daje możliwość nie tylko sprawdzenia wiedzy, lecz także wspólnego działania, mówi Bożena Mieżonis (od prawej) | Fot. Marian Paluszkiewicz

Nagrody dla najlepszych

Na zwycięskie drużyny czekały również nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca każdy z członków zwycięskiej drużyny otrzymał głośnik Sven PS-770. Drużyna, która zajęła drugie miejsce, została nagrodzona słuchawkami Muse, natomiast za trzecie miejsce uczestnicy otrzymali głośniki Sven PS-235.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.