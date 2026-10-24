I właśnie to wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego” jest swoistym odzwierciedleniem tego. Piszemy m.in. o zjawisku trudnym i bolesnym – ubóstwie. Dotyka ono wielu mieszkańców Litwy. W ubiegłym roku wskaźnik ubóstwa w naszym kraju wyniósł 22,6 proc. I niestety, w porównaniu z rokiem 2024 r. wzrósł o 1,1 pkt proc. Rozmówca Antoniego Radczenki – starszy ekonomista Swedbanku dr Nerijus Mačiulis – uważa jednak, że nie ma powodów do paniki. Znacząco w porównaniu z okresem przystąpienia Litwy do UE zmniejszył się poziom tzw. absolutnego ubóstwa. Sposobami na walkę z ubóstwem są zmniejszenie bezrobocia czy podniesienie płacy minimalnej. Z kolei Komisja Europejska w maju br. przedstawiła plan, który ma całkowicie wyeliminować ubóstwo do 2050 r. Wystarczy przetrzymać jakieś 24 lata i potem będzie już tylko dobrze. Chyba…

W oczekiwaniu na ten szczęśliwy okres Brenda Mazur rozmawiała z osobą, która własną działalnością przyczynia się do poprawy sytuacji gospodarczej. Pochodzący z Wilna inwestor Edgar Kolesnik opowiada o tym, jak podejmuje się decyzje inwestycyjne, czego dziś szuka międzynarodowy kapitał oraz jak zmienia się gospodarcza mapa Europy Środkowej. Mówi także o własnej drodze do międzynarodowego sukcesu.

Z kolei Magdalena Olszewska i Piotr Wyszomirski odwiedzili największe wydarzenie w dziedzinie sztuk wizualnych na świecie – Biennale Arte w Wenecji. W swoim reportażu opowiadają o tym, jak Polska i Litwa potrafiły się na nim ciekawie zaprezentować.

A Krystyna Juckiewicz i Marian Paluszkiewicz odwiedzili w minioną niedzielę Mickuny, gdzie uroczyście obchodzono 200. rocznicę konsekracji Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 42 (122) 24-30/10/2026