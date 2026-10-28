Strona głównaSpołeczeństwo

Litewscy seniorzy coraz samotniejsi. Trzy ministerstwa obiecują zmiany

Każdy ma telefon, profile w mediach społecznościowych, usługi na zawołanie… A jednak przeżywamy pandemię samotności. Ta samotność dotyka też seniorów. Co trzeci senior na Litwie czuł się w ostatnim roku samotny. Już trzy ministerstwa odpowiedziały na apel Kontroli Państwowej w tej sprawie.

Autor: Apolinary Klonowski
Seniorka z psem na podwórku.
Co trzeci senior na Litwie w zeszłym roku czul się samotny | Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Samotni seniorzy bez pomocy

Na Litwie brakuje konkretnych celów dotyczących zwiększenia zajętości osób w wieku emerytalnym, a seniorzy doświadczający samotności często nie otrzymują niezbędnej pomocy — wynika z opublikowanych w czwartek 22 października wyników międzynarodowego audytu.

W ramach międzynarodowego audytu porównawczego „Gotowość rządów na starzenie się społeczeństwa” w dziewięciu państwach oceniono, w jaki sposób przygotowują się one do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz zapewniają dobrobyt osobom starszym.

Według danych Państwowej Kontroli na początku tego roku 28,8 proc. mieszkańców Litwy miało 60 lat i więcej, a do roku 2100 odsetek ten ma wzrosnąć do 43,5 proc.

„Potrzebne są jasne cele, odpowiedzialność i rozwiązania, które dotrą do konkretnego człowieka: stworzą możliwości dla osób pragnących kontynuować działalność zawodową, uczyć się, uczestniczyć w życiu społeczności, a tym, którzy doświadczają samotności lub potrzebują pomocy — zapewnią niezbędne usługi” — cytuje w komunikacie kontrolerka państwowa Irena Segalovičienė.

„Nie wyobrażam sobie polityki demograficznej bez polityki starzenia się, dlatego apeluję, aby dbając o przyrost naturalny, nie zapominać również o strategii aktywnego starzenia się” — dodała.

Czytaj także: Seniorzy nie chcą być niewidzialni. „Potrzebujemy nie tylko pomocy, lecz także poczucia, że jesteśmy potrzebni”

Na Litwie pracuje więcej seniorów niż w Polsce

Z danych audytu wynika, że w 2024 r. na Litwie pracowało 13,2 proc. mieszkańców w wieku 65 lat i starszych. Wskaźnik ten jest zbliżony do średniej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wynoszącej 13,7 proc. Tymczasem w sąsiedniej Polsce pracowało 6,1 proc., a w Izraelu — 21,1 proc. mieszkańców tej grupy wiekowej.

Chociaż na Litwie można pracować i jednocześnie otrzymywać pełną emeryturę, państwo nadal nie wyznaczyło konkretnych celów dotyczących zatrudnienia osób w wieku emerytalnym.

Kontrola Państwowa zaleciła Ministerstwu Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) zniesienie ograniczeń wiekowych dotyczących pracy w sektorze publicznym, stworzenie bardziej elastycznych warunków pracy dla osób w starszym wieku oraz ustalenie docelowego poziomu ich zatrudnienia.

Co trzeci senior samotny

Audytorzy zwracają również uwagę na problem samotności osób starszych.

Badanie przeprowadzone przez Kontrolę Państwową wykazało, że 34,5 proc. starszych respondentów przynajmniej czasami czuło się samotnych w ciągu ostatniego roku. Spośród ankietowanych, którzy doświadczyli samotności, 87 proc. nie zwróciło się o pomoc, a 52 proc. nie uczestniczyło w działaniach, które mogłyby zmniejszyć poczucie samotności.

Według audytorów samotność na Litwie nie jest traktowana jako odrębny problem polityki społecznej, nie ustalono wskaźników jej pomiaru, brakuje również instytucji odpowiedzialnej za systematyczną identyfikację samotnych seniorów.

Kontrola Państwowa zaleciła SADM ustalenie celów w zakresie ograniczania samotności, przewidzenie środków służących identyfikacji osób samotnych oraz zachęcanie ich do zwracania się o pomoc.

Do wdrożenia zaleceń Kontroli Państwowej zobowiązały się Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy, Ministerstwo Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

Natomiast środki zaproponowane przez Ministerstwo Kultury, w ocenie audytorów, nie są ukierunkowane na praktyczne zmiany, które pomogłyby zwiększyć zaangażowanie osób starszych w działania kulturalne.

Czytaj także: Rejon wileński aktywizuje seniorów: nowe przestrzenie dla samorealizacji i więzi

Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

SoDra ostrzega: oszuści znów polują na nasze dane i pieniądze

Są tacy ludzie, którzy potrafią po stokroć się napracować wymyślając sposoby, co by tu zrobić, aby nie pracować. SoDra informuje, że trwa kolejna fala wyłudzania danych i pieniędzy, oszuści podszywają się pod instytucję. Poziom kreatywności złodziei rośnie.
Społeczeństwo

W Warszawie przemówiły rodziny „wołyniaków”. Konferencja Pojednania Polsko-Ukraińskiego

Apolinary Klonowski
Społeczeństwo

Doskakał się, apelacja oddalona. Właściciel litewskiej firmy zapłaci Eastwoodowi 200 tys. euro

gazeta:

RedKomy