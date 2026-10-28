SoDra ostrzega: oszuści znów polują na nasze dane i pieniądze

SMS-y z linkami: nie klikać!

Mieszkańcy ponownie otrzymują fałszywe wiadomości SMS, które oszuści wysyłają w imieniu instytucji ubezpieczeń społecznych, SoDry. Placówka ostrzega, aby nie klikać w linki zawarte w wiadomościach i nie podawać żadnych danych osobowych.

Klienci informują, że otrzymują na swoje telefony wiadomości SMS, w których pojawia się komunikat o rzekomo nieaktualnych danych. Na przykład: treść w języku państwowym w stylu „Twoje dane osobowe nie zostały jeszcze zaktualizowane”. Obok znajduje się złośliwy link, przypominający adres strony internetowej SoDra.

Linki wysyłane przez oszustów często wizualnie przypominają oficjalne informacje instytucji, ale przekierowują na strony stworzone przez oszustów, na których próbuje się wyłudzić dane logowania do kont osobistych, bankowości elektronicznej lub inne wrażliwe dane.

Uwaga, strona może wyglądać nawet identycznie, co strona SoDry.

Na co zwrócić uwagę, by nie dać się oszukać?

Dlatego mieszkańcy powinni dokładnie sprawdzać każdą wiadomość e-mail lub SMS otrzymaną w imieniu SoDry.

SoDra przygotowała listę szczegółów, na które warto zwrócić uwagę:

• oficjalne adresy e-mail SoDry zawsze kończą się na @sodra.lt;

• oficjalny adres strony internetowej SoDry to www.sodra.lt;

• adres strony dla mieszkańców to https://gyventojai.sodra.lt, a dla ubezpieczonych – https://draudejai.sodra.lt;

• jeśli adres kończy się na .net, .com, .eu, .info, .online, zawiera dodatkowy myślnik, inne litery lub słowa, na przykład esodra lub sodralit, nie jest to strona internetowa SoDry;

• SoDra nie wysyła wiadomości SMS z zagranicznych numerów telefonicznych;

• SoDra nie prosi w wiadomościach SMS o przelewanie pieniędzy, potwierdzanie operacji bankowych, podawanie danych karty bankowej, wpisywanie kodów PIN ani podejmowanie pilnych decyzji finansowych.

W przypadku otrzymania podejrzanego komunikatu nie należy klikać w zawarte w nim linki, otwierać załączonych plików ani udostępniać danych osobowych i finansowych.

Zawsze samodzielnie zweryfikuj informacje

Jeśli mamy wątpliwości co do autentyczności otrzymanego komunikatu, nie spieszmy się z wykonaniem wskazanych w nim czynności.

W przeglądarce internetowej samodzielnie wpiszmy oficjalny adres SoDry www.sodra.lt i zaloguj się na swoje konto. Dodatkowo, jeśli chcemy mieć pewność, naciśnijmy na wpisany adres i sprawdźmy, czy przy adresie internetowym jest „kłódka” zamknięta, poświadczająco dodatkowo prawdziwość i certyfikaty strony. Jak mamy wątpliwości, nigdy nie będzie grzechem zapytać kogoś „bardziej technicznego”. Pytanie boli znacznie mniej, niż stracone oszczędności życia.

Zauważyliśmy oszustwo? SoDra prosi o zgłoszenie

Jeśli otrzymaliśmy podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail w imieniu SoDry, instytucja prosi o zgłoszenie próby oszustwa na adres e-mail info@sodra.lt. Pomaga to szybciej wykrywać nowe przypadki oszustw. Wtedy sprawa może być przejęta przez służby, a kto wie, może uda się namierzyć sprawców… I kto wie – pozostając w sferze fantazji – może kiedyś taki złodziej zarobi swoje pierwsze, uczciwie zapracowane euro…