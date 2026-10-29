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Litwa chce ratować prasę. Minister powołał specjalną grupę roboczą

Na Litwie maleje liczba prenumeratorów prasy, a wydawcy zmagają się z rosnącymi kosztami. Minister łączności Juras Taminskas zainicjował powołanie grupy roboczej, która ma znaleźć rozwiązania poprawiające dostępność gazet i czasopism.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Wyłożone literki „media”.
Autor ilustracji: patpitchaya Adobe Stock

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Prasa ma pozostać dostępna

Grupa robocza odbyła już pierwsze posiedzenie. Jej zadaniem będzie ocena sytuacji na rynku prasy periodycznej i przygotowanie propozycji wsparcia wydawców. Działania mają również ograniczyć przepaść informacyjną i zwiększyć odporność społeczeństwa na dezinformację.

„Zleciłem dogłębną ocenę obecnej sytuacji oraz przedstawienie konkretnych propozycji, jak pomóc wydawcom i zachować prasę periodyczną w naszym kraju” — powiedział minister Juras Taminskas.

Wspólne działania instytucji

W skład grupy wejdą przedstawiciele resortów łączności, spraw wewnętrznych, kultury oraz oświaty, nauki i sportu. Uczestniczyć w niej będą również reprezentanci samorządów, Poczty Litewskiej, wydawców i przedstawiciele samorządowych bibliotek publicznych.

Pracami pokieruje wiceminister łączności Lukas Paškevičius.

„Będziemy aktywnie działać i szukać rozwiązań, aby prasa periodyczna pozostała żywa, docierała do domów ludzi i nie zniknęła z półek sklepowych” — powiedział wiceminister Lukas Paškevičius.

Nakłady spadły o 44 proc.

Sytuacja prasy drukowanej na Litwie staje się coraz trudniejsza. W ciągu ostatnich pięciu lat nakłady prasy abonamentowej zmniejszyły się o 44 proc.

Do głównych przyczyn należą zmieniające się nawyki odbiorców, rosnąca konkurencja ze strony portali internetowych i mediów społecznościowych oraz wysokie koszty wydawania i dystrybucji gazet.

Propozycje przygotowane przez grupę roboczą mają pomóc w utrzymaniu dostępności prasy periodycznej na Litwie.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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