Litewska płaca minimalna należy do najwyższych. Ale wydatki — też

— Minimalne wynagrodzenie na Litwie rośnie najszybciej w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. To prawda, ludzie narzekają, że mimo coraz wyższego minimum, przeżyć jest bardzo trudno, do tego przyczyniła się także inflacja. Ludzie zawsze chcą więcej, taka już natura ludzka. W przyszłym roku minimum wzrośnie o kolejne 10 proc. i miejmy nadzieję, że będzie mniej osób pesymistycznych, a więcej pozytywnych — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Greta Ilekytė, ekonomistka Swedbanku.

840 euro minimum

Minimalne wynagrodzenie na Litwie obecnie wynosi 840 euro brutto, czyli 633 euro netto. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie (MMA) ma wynosić 924 euro brutto, a więc minimalne miesięczne wynagrodzenie netto wyniesie 709 euro, czyli o 76 euro (10 proc.) więcej niż wynosi obecnie. Minimalna stawka godzinowa ma być podwyższona do 5,65 euro z obecnych 5,14 przed opodatkowaniem (wzrost o 0,51 euro, czyli o 10 proc.).

Zarobki rosną szybciej niż ceny

Ekonomista i bankowiec Nerijus Mačiulis w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że średnie zarobki rosną dużo szybciej niż ceny.

— Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyje około 6 proc. mieszkańców Litwy, a średnia Unii Europejskiej to 5 proc., więc nie ma dramatycznej różnicy. Jeżeli popatrzeć, ile pieniędzy wydają na indywidualną konsumpcję litewskie gospodarstwa domowe, to zobaczymy, że znacznie wyprzedzają nie tylko wiele sąsiednich krajów, ale także takie państwa Unii Europejskiej jak Hiszpania czy Portugalia. To wszystko jest wynikiem tego, że minimum w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło — ocenia Nerijus Mačiulis.

W pierwszej dwudziestce najwyższych płac minimalnych Litwa znajduje się na 19. miejscu, wyprzedziła Portugalię, gdzie minimum wynosi 760 euro.

— Minimalne wynagrodzenie na Litwie rośnie zgodnie z formułą ustaloną przez Radę Trójstronną. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat wynagrodzenie w tak szybkim tempie nie będzie rosło — zaznacza ekonomista.

Gdzie płaca minimalna rośnie najszybciej?

Średnia roczna stopa wzrostu płacy minimalnej w okresie od lipca 2013 r. do lipca 2023 r. była najwyższa w Rumunii (+12,9 proc.), a następnie na Litwie (+11,2 proc.), Bułgarii (+9,7 proc.) i Czechach (+9,0 proc.). Najniższe średnie roczne stopy wzrostu wśród państw członkowskich UE odnotowano na Malcie (+1,7 proc.) i we Francji (+2,0 proc.). W Polsce w ciągu dekady płaca minimalna rosła średnio o 8,2 proc. i był to siódmy najwyższy wzrost w UE.

Średnia unijna, jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie w Unii Europejskiej, to ponad tysiąc euro.

Według danych Eurostatu najwyższa płaca minimalna w 2023 r. obowiązuje w Luksemburgu i wynosi aż 2 387 euro. Bardzo wysokie minimalne wynagrodzenie jest również w Niemczech — 1 987 euro.

Poza tymi dwoma liderami wysoka płaca minimalna jest także Belgii, Holandii i Irlandii — ponad 1 900 euro. Na 6. miejscu plasuje się Francja, z kwotą 1 709 euro. Najniższa płaca minimalna jest w Bułgarii — 399 euro. W Danii, we Włoszech, w Austrii, Finlandii i Szwecji nie ma odgórnie ustalonej płacy minimalnej przez państwo. Wysokość wynagrodzenia zależy od negocjacji przedsiębiorstw i związków zawodowych lub regulują je inne przepisy.