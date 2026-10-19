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Historiada 2026 w Wilnie już 26 października

Uczniowie polskich szkół z Litwy, Łotwy i Czech spotkają się w Wilnie, by rywalizować w konkursie wiedzy o historii Polski.

Autor: KW
Zastawka niebieska.
Graf. Kurier Wileński

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Już 26 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się ósma edycja konkursu Historiada 2026. W tegorocznym turnieju wiedzy historycznej weźmie udział osiem zespołów reprezentujących polskie szkoły z Litwy, Łotwy i Czech.

Historiada to inicjatywa, która w atrakcyjnej i angażującej formie zachęca młodzież do poznawania historii Polski. Konkurs jest okazją nie tylko do sprawdzenia wiedzy, lecz także do wspólnej nauki i spotkania uczniów polskich szkół działających poza granicami kraju.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie m.in. wydarzeniom związanym z I i II wojną światową, a także ważnym rocznicom przypadającym w 2026 r. Wśród podejmowanych tematów znajdą się m.in. 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, 100. rocznica powstania Gdyni i 45. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach konkursu „Senat-Polonia 2026”.

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Inf. Organizatorzy

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