Seniorzy z Rudominy świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Seniorów z Rudominy serdecznie powitali członkowie zespołu „Jeszcze nie zmrok” wraz z jego prezes, Teresą Dubrowską. Na gości czekał piękny i różnorodny program artystyczny.

Przed publicznością wystąpiły dzieci z grupy „Bajka” miejscowego przedszkola. Mali artyści tańczyli, śpiewali piosenki i recytowali wiersze, dostarczając wszystkim wiele radości. Następnie na scenie pojawili się seniorzy z klubu „Złoty wiek”, którzy zaprezentowali piosenki w różnych językach – litewskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. Oprawę muzyczną występu zapewnił Kazimierz Moroz. Tego dnia przed publicznością wystąpił również duet Weroniki Sienkiewicz i Stanisława Bejnera.

Na zakończenie koncertu wystąpili gospodarze – zespół „Jeszcze nie zmrok”, któremu przygrywał kierownik zespołu, Stanisław Krupowicz.

W spotkaniu uczestniczyli również mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski oraz proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach, ksiądz Stanisław Maciukiewicz. Dostojni goście złożyli seniorom serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, życząc im przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, radości oraz wielu pięknych chwil w gronie bliskich i przyjaciół.

Po koncercie i przemówieniach gości nadszedł czas na bliższe poznanie się i wspólną integrację. Przy kawie i herbacie toczyło się wiele serdecznych rozmów, a uczestnicy wspólnie śpiewali wszystkim znane i lubiane piosenki. Nie zabrakło również tańców. Podczas całego spotkania panowała niezwykle ciepła, serdeczna i przyjazna atmosfera.

Na zakończenie tego niezwykle miłego spotkania seniorzy z klubu „Złoty wiek” tradycyjnie zaśpiewali swoją piosenkę „O jak przyjemnie było…”, symbolicznie podsumowując wspólnie spędzony czas.

Seniorzy z klubu „Złoty wiek” pragną serdecznie podziękować dyrektorce Centrum Kultury w Rudominie, Wiolecie Cereszce, za zorganizowanie transportu, dzięki któremu mogli udać się do Solecznik i wziąć udział w tym wyjątkowym spotkaniu.

Centrum Kultury w Rudominie