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Zajęcie edukacyjne seniorów z klubu „Złoty Wiek”

W dniu 9 sierpnia seniorzy z klubu „Złoty Wiek”, działającego przy Centrum Kultury w Rudominie, udali się do Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie na zaproszenie dyrektor tej placówki, Heleny Bakuło. Wzięli tu udział w zajęciach edukacyjnych „Mydło z natury”, podczas których odkryli tajemnice tworzenia doskonałych mydeł naturalnych oraz odbyli podróż w świat aromatów, pielęgnacji i twórczej magii.

Autor: KW
Seniorzy robią mydło.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Podczas warsztatów seniorzy otrzymali wszelkie potrzebne do pracy materiały i narzędzia – bazę mydlaną, barwniki, różne zioła i kwiaty. Pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty Bożeny Romanowskiej — nauczycielki biologii z Czarnego Boru — seniorzy tworzyli własne, pachnące mydełka. Poznali proces tworzenia mydeł, nauczyli się dobierać naturalne składniki oraz opanowali techniki ich produkcji. Wykonane mydełka — prawdziwe dzieła sztuki — pozostawiono do ostygnięcia.

W tym czasie, gdy mydełka stygły, seniorzy wysłuchali niezwykle ciekawego opowiadania o św. Rochu. Święty Roch jest patronem aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników i szpitali, a także brukarzy i więźniów. Na ziemiach polskich czczony był przede wszystkim jako patron chroniący od zarazy. Święto św. Rocha przypada 16 sierpnia.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Tego dnia w Muzeum Władysława Syrokomli odbywał się tradycyjny Mały Kiermasz św. Rocha. Na straganach czekały zioła i wyroby lokalnych rzemieślników. Można było również degustować herbatki ziołowe, chleb z domowego wypieku oraz konfitury. Seniorzy z Rudominy z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się różnym wyrobom, delektowali się herbatką ziołową oraz degustowali nalewki domowej roboty. Seniorzy z klubu „Złoty Wiek” mogli również spróbować tradycyjnego dania tatarskiego – pilawu, który przygotowali przyjaciele Muzeum Władysława Syrokomli ze społeczności „Pas totorius”.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Oprócz tego ci seniorzy, którzy po raz pierwszy odwiedzili Borejkowszczyznę, mieli okazję zwiedzić Muzeum Władysława Syrokomli i posłuchać ciekawego opowiadania kustosza, dr. Józefa Szostakowskiego, który przybliżył sylwetkę poety oraz historię muzeum.

Seniorzy cudownie spędzili wolny czas w miłej, przyjaznej atmosferze, wśród interesujących, kreatywnych i niezwykle życzliwych ludzi. A pogoda tego dnia dopisała.

Seniorzy pragną serdecznie podziękować Helenie Bakuło za zaproszenie do Muzeum Władysława Syrokomli, jak też Bożenie Romanowskiej — za niezwykle cenne wskazówki podczas warsztatów. Słowa dziękczynienia należą się dr. Józefowi Szostakowskiemu za ciekawe opowiadanie o Władysławie Syrokomli i jego muzeum.

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Centrum Kultury w Rudominie

Seniorzy robią mydło.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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