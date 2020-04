Kwarantannowe sprzątanie 2020

Już myślałem, że epidemia koronawirusa, a w związku z tym przedłużona kwarantanna i ciągłe apele władz o pozostawanie w domach, spowodują, że organizatorzy „Darom” (mesdarom.lt.) – akcji ogólnokrajowego sprzątania – pójdą po rozum do głowy i zrezygnują, przynajmniej w tym kryzysowym roku, z takiego pomysłu.



Otóż w sobotę,18 kwietnia, ma się jednak odbyć nietradycyjna akcja sprzątania „Darom 2020”. Tym razem, pod nowym, „historycznym” hasłem – „Darom iki galo. Išvalom visą Lietuvą!” (dosł. Robimy do końca. Oczyśćmy całą Litwę). W internecie pozaznaczano poszczególne, zaśmiecone miejsca, które należy maksymalnie zlikwidować.

Dobra nowina jest taka, że można nie ryzykować zbierania wirusów po lasach, a nabyć bilet dobroczynny w cenie 6–21 euro lub wysłać SMS za 2 euro. Tak na marginesie, kontrola sprawozdawcza chyba będzie, w tym spółek od śmieci, które ochoczo, ale niebezpłatnie chyba, dołączą do akcji.

Mam nadzieję, że większość mieszkańców wybierze ten drugi sposób społecznego patriotyzmu, a w mediach już nie będzie pokazowych relacji z byłą prezydent, która ofiarnie zbiera cegły i inne odpady pozostawione przez nieodpowiedzialnych obywateli.

A czy w ogóle to nasza sprawa, a nie leśników, policjantów, wreszcie służb komunalnych? Mój obowiązek to porządek na kawałku państwowej ziemi pod moim płotem, a nie dołączanie do „leninowskiego subotnika”.