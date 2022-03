Modlono się o pokój na Ukrainie i na całym świecie

2 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy zgromadzili się na modlitwie w kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, modlili się o pokój na Ukrainie i na świecie.

| Fot. vrsa.lt

We mszy św. wzięli udział przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: mer Maria Rekść, przewodniczący Akcji Wyborczej – Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė, Czesław Olszewski i Beata Pietkiewicz, członkowie rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, wicemer Teresa Dziemieszko, przedstawiciele administracji samorządu, gmin, placówek oświaty i kultury. We mszy św. wzięli udział również mieszkańcy rejonu wileńskiego oraz przedstawiciele okolicznych samorządów.

Mszę św. odprawił proboszcz parafii, ks. prałat Wojciech Górlicki, który zaprosił wszystkich, aby razem w tym trudnym czasie zjednoczyli się i we wspólnych modlitwach prosili Boga o pomoc. – Drodzy Bracia i Siostry, gromadzimy się w Środę Popielcową, rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. Tegoroczny post napełnia nasze serca wyjątkową troską i smutkiem z powodu tego, co się dzieje na Ukrainie. Modlimy się o łaskę i pokój. Modlimy się za wszystkich, którzy polegli na tej wojnie. Modlimy się o łaskę zbawienia dla nich. Prosimy Boga, aby i na Litwie, i na całym świecie ludzie szanowali się wzajemnie, aby wśród nas wszystkich panował pokój – zwrócił się do zgromadzonych ksiądz prałat.

Razem z mieszkańcami uczestnicząca we mszy św. mer rejonu wileńskiego zapraszała wszystkich do modlitwy o miłosierdzie i pomoc Najwyższego. – Módlmy się za Ukrainę i pokój na całym świecie – apelowała mer Maria Rekść. Dziękowała wszystkim mieszkańcom, instytucjom edukacyjnym i kulturalnym za pomóc i za wsparcie Ukrainy.