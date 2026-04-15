Więcej
    Strona głównaKultura

    „Dar” — wystawa obrazów Katarzyny Karpowicz inspirowanych twórczością Czesława Miłosza

    Serdecznie zapraszamy na wernisaż pierwszej na Litwie wystawy Katarzyny Karpowicz inspirowanej twórczością polskiego Noblisty — Czesława Miłosza.

    Autor: KW
    Katarzyna Karpowicz.
    W latach 2014-2019 malarka była stale notowana w pierwszej dziesiątce rankingu Kompas Młodej Sztuki; w 2017 i 2018 zdobyła w nim drugie miejsce | Fot. Instytut Polski w Wilnie

    Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2026 r., o godz. 17:30 w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa, 5 piętro, atrium (al. Gedimino 51, Wilno). Wystawa będzie czynna do 27 maja 2026 r. Wstęp wolny.

    Wiersz poety dał tytuł całej wystawie

    Chcemy, żeby zarówno miłośnicy literatury, jak i malarstwa, mogli zapoznać się z obrazami artystki. Jej obrazy nie są ilustracjami do utworów Cz. Miłosza, ale tylko i wyłącznie inspiracją do opowiedzenia (czy raczej namalowania) wykreowanych przez malarkę historii. Wiersz poety „Dar” — poetycka refleksja nad doczesnym życiem — dał tytuł całej wystawie. Obrazy Katarzyny Karpowicz, jak i poezja Czesława Miłosza łączą zachwyt nad pięknem świata i jasną stroną życia, które przeplatają się z tą ciemną, podszytą niepokojem i lękiem.

    „Historia przygotowywania polsko-litewskiej wystawy Katarzyny Karpowicz to ciąg szczęśliwych zbiegów okoliczności, zaskakujących spotkań i odkryć, nie bez magii (a może przeznaczenia?) w tle. Słowo »dar«, użyte w tytule, też nabrało w kontekście tej wystawy dodatkowych znaczeń. Dla mnie osobiście darem losu okazało się to, że dyplomatyczne ścieżki zawiodły mnie do Wilna, gdzie, mając narzędzia do promowania polskiej kultury, mogłem zorganizować pierwszą na Litwie prezentację twórczości mojej ulubionej i tak wysoko cenionej w kręgach miłośników sztuki malarki” — napisał dr Piotr Drobniak, kurator wystawy, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, literaturoznawca.

    O malarce

    Katarzyna Karpowicz — malarka, urodzona w 1985 roku w Krakowie. Uznana za talent młodego pokolenia, w latach 2014-2019 była stale notowana w pierwszej dziesiątce rankingu Kompas Młodej Sztuki; w 2017 i 2018 zdobyła w nim drugie miejsce.

    Prace Katarzyny Karpowicz znajdują się w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku, Muzeum POLIN w Warszawie oraz wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

    Jeden z obrazów Katarzyny Karpowicz | Fot. Instytut Polski w Wilnie

    Wileńska wystawa

    Wileńskiej wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog.

    Z okazji 115. rocznicy urodzin Czesława Miłosza w Stolicy Kultury Litwy w ramach Festiwalu Czesława Miłosza w dniu 9 czerwca o godz. 16:00 w Muzeum Regionalnym w Kiejdanach odbędzie się kolejna odsłona wystawy Katarzyny Karpowicz „Dar”.

    Organizatorzy:

    Instytut Polski w Wilnie
    Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa
    Muzeum Regionalne w Kiejdanach

    Inf. Instytut Polski w Wilnie, opr. red.

    Afisze

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.