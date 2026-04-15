    DKP zaprasza — miłośników historii i nie tylko — na wyjątkowy spektakl pt. „Kryptonim: Kozy”

    „Przeszukując historyczne archiwa w poszukiwaniu tożsamości naszej miejscowości, Robert Góra, jeden z założycieli Kojzskiego Kolektywu Artystycznego, natrafił na niezwykły ślad: artykuł o Wileńskich Łączniczkach, których oddział nosił tę samą nazwę, co nasza gmina — »Kozy«. To odkrycie stało się impulsem do powstania tego projektu” — mówi reżyserka Maria Potoczek.

    Autor: KW
    Spektakl „Kryptonim: KOZY”.
    Spektakl „Kryptonim: KOZY” to hołd złożony wileńskim dziewczętom, patriotkom narażającym swoje życie i podejmującym się niebezpiecznych zadań | Fot. P. Jakubowski

    Czytaj również...

    Już 24 kwietnia 2026 r. o godz. 18:30 na scenie Sali Teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie Kojzski Kolektyw Artystyczny wystawi wyjątkową sztukę, której scenariusz powstał w oparciu o książkę Magdaleny Semczyszyn pt. „Wileńska łączniczka AK. Z Danutą Szyksznian-Ossowską »Sarenką« rozmawia Magdalena Semczyszyn”.

    Hołd złożony dzielnym wileńskim patriotkom

    „Praca nad tym spektaklem była dla nas procesem odkrywania historii trudnej, bolesnej, a jednocześnie fascynującej. Przygotowując scenariusz, zgłębiliśmy losy Polaków walczących w Wilnie. Jednym z najbardziej wstrząsających i bolesnych odkryć była dla nas historia Ponar. To miejsce, będące niemym świadkiem masowych zbrodni, uświadomiło nam, jak wiele białych plam wciąż istnieje w naszej zbiorowej pamięci” — kontynuuje Maria Potoczek.

    Spektakl „Kryptonim: KOZY” to hołd złożony wileńskim dziewczętom, patriotkom narażającym swoje życie i podejmującym się niebezpiecznych zadań. Kobiecą siatkę łączności w Wilnie zorganizowała nauczycielka Maria Tomkiewicz, ps. „Grażyna”. Zaangażowało się w nią około dziesięciu dziewczyn, w tym „Sarenka”, która już w wieku 14 lat została łączniczką okręgu wileńskiego Związku Walki Zbrojnej. Grupa łączniczek z czasem została żartobliwie nazwana „Kozami”. Dziewczęta zajmowały się przerzutem fałszywych dokumentów, podziemnej poczty, meldunków, rozkazów oraz prasy konspiracyjnej. Niekiedy przekazywały broń, żywność i leki innym komórkom. Wiele spośród nich zostało aresztowanych przez Gestapo lub później NKGB, były torturowane i zesłane do łagrów.

    Wspólnota, dla której teatr to sposób na życie

    „Spektakl spotkał się z wyjątkowym przyjęciem w Gminie Kozy. Trzykrotnie graliśmy przy pełnej widowni, czując ogromne zaangażowanie i wzruszenie widzów. Historia Wilna rezonuje w każdym z nas, dotyka wspólnego mianownika: ceny wolności. Niemal każda polska rodzina nosi w sobie pamięć o kimś, kto przelewał krew za Ojczyznę? — opowiada reżyserka.

    Kojzki Kolektyw Artystyczny to przede wszystkim zgrana grupa przyjaciół z malowniczych Kóz na Podbeskidziu, których od dekady łączy nierozerwalna więź i bezgraniczna miłość do sztuki. Zespół tworzą pasjonaci w rożnym wieku i różnych zawodów. Nie są oni aktorami zawodowymi, lecz oddanymi amatorami, którzy na co dzień zajmują się zupełnie innymi profesjami. To wspólnota, dla której teatr to nie tylko pasja, ale przede wszystkim sposób na życie, szczery dialog z widzem i nieustanna radość z tworzenia czegoś wyjątkowego ramię w ramię.

    „Drodzy Widzowie, Kochani Mieszkańcy Wilna! Spotkanie z Wami to dla nas wielkie święto! Przywozimy do Waszego wyjątkowego miasta opowieść prosto z serca i już nie możemy się doczekać wspólnego wieczoru w teatrze. Do zobaczenia!” — Kojzki Kolektyw Artystyczny zaprasza na spektakl „Kryptonim: KOZY”.

    Czytaj także: Wileńskie „panny wyklęte”

    Inf. DKP w Wilnie

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Arvydas: „Czasem cena poświęcenia bywa bardzo wysoka — i niesprawiedliwa”

    „Odkąd pamiętam — Stefania zawsze pomagała innym. Nieraz kosztem własnego zdrowia. Niektóre ludzkie serca są po prostu stworzone do niesienia bezinteresownej pomocy…” — mówi znany litewski łucznik Arvydas Bagarauskas, dzieląc się historią swojej miłości i oddania.
    Kultura

    TVP Wilno z Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego

    Jak podkreśla Joanna Warecha, kierownik redakcji TVP Wilno, wyróżnienie jest przede wszystkim docenieniem codziennej pracy zespołu.– To na pewno uznanie pracy całego zespołu, bo dziennikarstwo to praca zespołowa, szczególnie...
    Kultura

    „Dar” — wystawa obrazów Katarzyny Karpowicz inspirowanych twórczością Czesława Miłosza

    Serdecznie zapraszamy na wernisaż pierwszej na Litwie wystawy Katarzyny Karpowicz inspirowanej twórczością polskiego Noblisty — Czesława Miłosza.

    RedKomy

