Karolina Lyndo to polska wokalistka na Litwie, studiowała w Polsce. Wileńska Polka buduje artystyczną tożsamość zarówno na scenie litewskiej, jak i polskiej. W 2022 roku wzięła udział w 13. edycji programu The Voice of Poland, a wcześniej triumfowała w show na antenie TVP Wilno „Czas na Przebój”. W rozmowach z „Kurierem Wileńskim” wielokrotnie opowiadała o swojej drodze artystycznej.

— Jestem człowiekiem, który podchodzi do utworów z emocjami. Wybieram takie utwory, w których czuję się pewnie. Głosem, muzyką chcę opowiedzieć historię, którą czuję z tego utworu. Te utwory pomogły pokazać mnie samą — to, co chcę przekazać — mówiła w wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” przed laty Karolina Lyndo.

Najbardziej bezpośrednia formuła

Piątkowy wieczór zapowiada się jako spotkanie z muzyką w jej najbardziej bezpośredniej formie — fortepian, głos i teksty, które — jak głosi zapowiedź — „trafiają prosto w duszę”.

Koncert odbędzie się w centrum handlowym Europa (Downtown Piano Lab), początek o godz. 19:45.

