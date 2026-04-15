    Karolina Lyndo zaśpiewa repertuar Adele. U pianina Vytautas Straižys

    W dniu 17 kwietnia wileńska przestrzeń Piano Downtown Lab stanie się miejscem wyjątkowego wieczoru muzycznego. Polska piosenkarka na Litwie Karolina Lyndo oraz pianista Vytautas Straižys zapraszają na Adele Tribute — intymny koncert inspirowany twórczością jednej z największych gwiazd światowej muzyki popularnej. Przypomnijmy postać Karoliny Lyndo.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Karolina Lyndo.

    Polsko-litewska piosenkarka

    Karolina Lyndo to polska wokalistka na Litwie, studiowała w Polsce. Wileńska Polka buduje artystyczną tożsamość zarówno na scenie litewskiej, jak i polskiej. W 2022 roku wzięła udział w 13. edycji programu The Voice of Poland, a wcześniej triumfowała w show na antenie TVP Wilno „Czas na Przebój”. W rozmowach z „Kurierem Wileńskim” wielokrotnie opowiadała o swojej drodze artystycznej.

    — Jestem człowiekiem, który podchodzi do utworów z emocjami. Wybieram takie utwory, w których czuję się pewnie. Głosem, muzyką chcę opowiedzieć historię, którą czuję z tego utworu. Te utwory pomogły pokazać mnie samą — to, co chcę przekazać — mówiła w wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” przed laty Karolina Lyndo.

    Najbardziej bezpośrednia formuła

    Piątkowy wieczór zapowiada się jako spotkanie z muzyką w jej najbardziej bezpośredniej formie — fortepian, głos i teksty, które — jak głosi zapowiedź — „trafiają prosto w duszę”.

    Koncert odbędzie się w centrum handlowym Europa (Downtown Piano Lab), początek o godz. 19:45.

    Sprzedaż biletów: https://www.bilietai.lt/renginiai/NHHXKBVEO3/adele-tribute-karolina-lyndo-ir-vytautas-straizys

    Były premier Skvernelis oskarżony o korupcję. „Krabas" może być pozbawiony immunitetu

    Prokurator generalna Litwy skierowała do Sejmu RL wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego dla Sauliusa Skvernelisa. Politykowi grożą zarzuty przyjęcia co najmniej 51 tys. euro łapówek. Skvernelis zawiesił członkostwo w swojej partii.
    Książka rekomendowana dla najambitniejszych Polaków na Litwie i hołubiących WXL

    To jedna z niewielu tak wyczerpujących pozycji na „nasze” wileńskie tematy. To książka wyczerpująca temat, nie czytelnika — bo jeśli rozłożyć na części, czyta się ją z przyjemnością. Oczywiście,...
