    TVP Wilno z Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego

    TVP Wilno zostało laureatem prestiżowej Nagrody im. Macieja Płażyńskiego w kategorii redakcja medium polonijnego. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych dziennikarzom i redakcjom podejmującym tematykę Polonii oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju.

    Autor: KW
    Jak podkreśla Joanna Warecha, kierownik redakcji TVP Wilno, wyróżnienie jest przede wszystkim docenieniem codziennej pracy zespołu.

    – To na pewno uznanie pracy całego zespołu, bo dziennikarstwo to praca zespołowa, szczególnie dziennikarstwo telewizyjne. Ten zespół jest wyjątkowy – ma ogromne kompetencje, wielką wrażliwość i umiejętności, ale przede wszystkim uważność. Dzisiaj to właśnie uważność jest sednem dziennikarstwa – aby obiektywnie, rzetelnie i z odwagą informować widzów – mówi Joanna Warecha.

    Kierownik redakcji zwraca również uwagę na szczególny wymiar tej nagrody dla polskiej społeczności na Litwie.

    – TVP Wilno jest medium tożsamościowym. To wyróżnienie jest nie tylko nagrodą dla redakcji, ale także dla całej społeczności, bo zauważenie dziennikarzy wywodzących się z mniejszości narodowej i tworzących te treści jest jednocześnie zauważeniem i docenieniem całej grupy Polaków na Wileńszczyźnie i na Litwie – podkreśla.

    Laureaci tegorocznej edycji

    W piętnastej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego wyróżniono również dziennikarzy z Polski, Ukrainy i Francji.

    W kategorii dziennikarz medium polonijnego nagrodę otrzymał Artur Żak za publikacje poświęcone mniejszości polskiej w Ukrainie, dziedzictwu Kresów oraz materiały demaskujące rosyjską dezinformację, w tym teksty dotyczące wpływów rosyjskich i zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu.

    Laureatką w kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii została Hélène Bienvenu, korespondentka francuskiego dziennika Le Monde, doceniona za systematyczne i wszechstronne publikacje o Polsce oraz Polakach przygotowywane dla francuskiego odbiorcy.

    W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodę przyznano Andrzejowi Urbańskiemu za reportaż „Duszek spod KGB” – reporterską opowieść o tragicznej historii Ponar widzianej oczami świadków tamtych wydarzeń.

    Nagroda im. Macieja Płażyńskiego

    Nagroda, ustanowiona w 2012 roku, nosi imię Macieja Płażyńskiego – byłego Marszałka Sejmu RP i prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zaangażowanego w działania na rzecz środowisk polonijnych. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy i mediów, które w swojej codziennej pracy opisują życie polskich społeczności za granicą, ich kulturę, historię oraz współczesne wyzwania.

    Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 23 maja 2026 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni.

