„Rejon wileński szybko się rozwija, dlatego istnieje potrzeba rozbudowy warunków edukacyjnych dla dzieci – to rozumiemy. Cieszę się, że udaje się znaleźć porozumienie i rozwiązania oraz inwestować w te dziedziny.

W Skojdziszkach planowana jest rozbudowa szkoły-przedszkola – powstanie nowy budynek, w którym zostanie urządzonych sześć grup przedszkolnych. Pozwoli to stworzyć nawet 110 dodatkowych miejsc dla dzieci. W Mejszagole planujemy budowę nowej dobudówki żłobka- przedszkola. Powstaną tam trzy nowe grupy przedszkolne dla 60 dzieci.

Projekty te koncentrują się nie tylko na zwiększeniu liczby miejsc, ale także na jakości – nowoczesnych, bezpiecznych i przyjaznych przestrzeniach, w których dzieci będą mogły się rozwijać, uczyć i integrować, a pracownicy – komfortowo pracować” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W Skojdziszkach – rekonstrukcja i rozbudowa budynku

Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach zostanie rozbudowana o nowe skrzydło, co pozwoli na utworzenie sześciu grup i 110 dodatkowych miejsc dla dzieci.

W budynku powstaną gabinety logopedy, psychologa, sala sensoryczna oraz gabinet opieki zdrowotnej, a także sala wielofunkcyjna. Grupy przedszkolne będą się mieścić na pierwszym i drugim piętrze. Każda grupa będzie posiadać salę zabaw i odpoczynku, szatnię, węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze.

Powstaną nowe miejsca parkingowe, ścieżki piesze oraz wiaty na rowery i hulajnogi.

Obecnie do placówki uczęszcza 213 dzieci.

W tym roku zostanie przygotowany projekt techniczny, a rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2027 roku, natomiast prace budowlane zaplanowano na okres od pierwszego kwartału 2027 do połowy 2028 roku.

W Mejszagole – budowa nowej dobudówki

W Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole planowana jest budowa nowego skrzydła, w którym powstanie 60 dodatkowych miejsc dla trzech grup przedszkolnych.

W nowym budynku powstaną podstawowe strefy funkcjonalne: grupy przedszkolne oraz sala wielofunkcyjna przeznaczona do zajęć, wydarzeń i aktywności fizycznej. Obok niej znajdą się szatnie, przebieralnie, magazyn oraz pomieszczenia sanitarne. Zaplanowano również nowe pomieszczenia dla przedszkola – salę oraz kuchnię do przygotowywania posiłków. Grupy przedszkolne będą znajdować się na drugim piętrze. Każda grupa będzie posiadać przestrzeń do zabawy i odpoczynku, szatnię, węzeł sanitarny, aneks kuchenny oraz pomieszczenia pomocnicze.

Przewiduje się również budowę parkingu, ścieżek dla pieszych łączących obiekt z amfiteatrem i dziedzińcem przedszkolnym oraz wiat na rowery i hulajnogi.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2027 roku, a zakończenie – na II kwartał 2028 roku, jeśli projekt będzie przebiegał bez zakłóceń.

