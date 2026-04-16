    Planuje się rozbudowę placówek oświatowych w Skojdziszkach i Mejszagole

    W rejonie wileńskim planowane są ważne zmiany w infrastrukturze oświatowej – zostanie zmodernizowana i rozbudowana Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach oraz zostaną powiększone przestrzenie Żłobka-Przedszkola w Mejszagole. Projekty te mają na celu poprawę warunków kształcenia, zwiększenie liczby miejsc oraz stworzenie nowoczesnego środowiska dla dzieci.

    Autor: Inf. ASRW
    Projekty rozbudowy placówek oświatowych w Skojdziszkach i Mejszagole – wizualizacja spółki „INace”.
    „Rejon wileński szybko się rozwija, dlatego istnieje potrzeba rozbudowy warunków edukacyjnych dla dzieci – to rozumiemy. Cieszę się, że udaje się znaleźć porozumienie i rozwiązania oraz inwestować w te dziedziny.

    W Skojdziszkach planowana jest rozbudowa szkoły-przedszkola – powstanie nowy budynek, w którym zostanie urządzonych sześć grup przedszkolnych. Pozwoli to stworzyć nawet 110 dodatkowych miejsc dla dzieci. W Mejszagole planujemy budowę nowej dobudówki żłobka- przedszkola. Powstaną tam trzy nowe grupy przedszkolne dla 60 dzieci.

    Projekty te koncentrują się nie tylko na zwiększeniu liczby miejsc, ale także na jakości – nowoczesnych, bezpiecznych i przyjaznych przestrzeniach, w których dzieci będą mogły się rozwijać, uczyć i integrować, a pracownicy – komfortowo pracować” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    W Skojdziszkach – rekonstrukcja i rozbudowa budynku

    Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach zostanie rozbudowana o nowe skrzydło, co pozwoli na utworzenie sześciu grup i 110 dodatkowych miejsc dla dzieci.

    W budynku powstaną gabinety logopedy, psychologa, sala sensoryczna oraz gabinet opieki zdrowotnej, a także sala wielofunkcyjna. Grupy przedszkolne będą się mieścić na pierwszym i drugim piętrze. Każda grupa będzie posiadać salę zabaw i odpoczynku, szatnię, węzeł sanitarny, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze.

    Powstaną nowe miejsca parkingowe, ścieżki piesze oraz wiaty na rowery i hulajnogi.

    Obecnie do placówki uczęszcza 213 dzieci.

    W tym roku zostanie przygotowany projekt techniczny, a rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2027 roku, natomiast prace budowlane zaplanowano na okres od pierwszego kwartału 2027 do połowy 2028 roku.

    W Mejszagole – budowa nowej dobudówki

    W Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole planowana jest budowa nowego skrzydła, w którym powstanie 60 dodatkowych miejsc dla trzech grup przedszkolnych.

    W nowym budynku powstaną podstawowe strefy funkcjonalne: grupy przedszkolne oraz sala wielofunkcyjna przeznaczona do zajęć, wydarzeń i aktywności fizycznej. Obok niej znajdą się szatnie, przebieralnie, magazyn oraz pomieszczenia sanitarne. Zaplanowano również nowe pomieszczenia dla przedszkola – salę oraz kuchnię do przygotowywania posiłków. Grupy przedszkolne będą znajdować się na drugim piętrze. Każda grupa będzie posiadać przestrzeń do zabawy i odpoczynku, szatnię, węzeł sanitarny, aneks kuchenny oraz pomieszczenia pomocnicze.

    Przewiduje się również budowę parkingu, ścieżek dla pieszych łączących obiekt z amfiteatrem i dziedzińcem przedszkolnym oraz wiat na rowery i hulajnogi.

    Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2027 roku, a zakończenie – na II kwartał 2028 roku, jeśli projekt będzie przebiegał bez zakłóceń.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

