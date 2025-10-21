Więcej
    Laureaci i wyróżnieni XXXI odsłony konkursu „Najlepsza Szkoła — najlepszy nauczyciel”

    Autor: KW
    Nauczyciele.
    Celem konkursu jest coroczne podsumowanie osiągnięć szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, wytypowanie najlepszych placówek oraz docenienie najbardziej zaangażowanych nauczycieli | Fot. Marian Paluszkiewicz

    MIASTO WILNO

    LAUREAT: Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego; dyrektor — Helena Juchniewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Maria Dunowska

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Paweł Stankiewicz — fizyka
    Regina Paszuta — język polski
    Dovilė Bagdonienė — język litewski
    Wioleta Kerbed — matematyka

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie; dyrektor — Adam Błaszkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Luiza Wołodko

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Anna Jasińska — język polski
    Ewa Walma — chemia
    Danuta Radewicz— historia

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum Inżynieryjne im. J.Lelewela w Wilnie; dyrektor — Beata Pietkiewicz-Winiarska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Swietłana Kriwka

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Regina Bogdanowicz — język angielski
    Beata Szczerbo — matematyka

    WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

    Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie:
    Stanisława Wielisiejczyk — język polski
    Andżeła Petkunienė — klasy początkowe

    Gimnazjum im. Sz.Konarskiego w Wilnie:
    Romuald Piotrowski — historia
    Lilija Mikonienė — klasy początkowe

    Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie:
    Ieva Ratkevičienė — informatyka
    Teresa Michniewicz — matematyka

    Gimnazjum w Grzegorzewie:
    Karolina Veromej — język angielski
    Danuta Tumasz — informatyka-matematyka

    Szkoła w Leszczyniakach:
    Jowita Kazakiewicz — klasy początkowe
    Sabina Lachowicz — nauczanie wszesnoszkolne

    Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie:

    Renata Denkowska — język litewski
    Alina Bielska — nauczyciel religii
    Aleksandra Borsak — pedagog socjalny

    SZKOŁY POCZĄTKOWE:

    Szkoła Początkowa na Antokolu: Jolanta Rinkūnienė — pedagog specjalny
    Szkoła-przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie: Valentina Pucetienė — nauczyciel klas początkowych
    Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie: Aleksandra Zacharewicz — klasy początkowe
    Szkoła-Przedszkole „Źródełko” w Wilnie: Jolanta Franceson — wychowanie wszesnoszkolne

    REJON WILEŃSKI

    LAUREAT: Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach; dyrektor — Zbigniew Czech, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Irena Pukenienė

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Krystyna Dejnarowicz — język polski
    Joanna Bickiewicz — geografia
    Kristina Czech — historia
    Regina Beliavska — klasy początkowe

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie; dyrektor — Daiva Losinskienė, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Danuta Stępień

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Justyna Szumska — język polski
    Alina Cesiul — klasy początkowe
    Regina Komar — biologia

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. F.Ruszczyca w Rudominie; dyrektor — Żaneta Jankowska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Robert Poliakowski

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Ilona Herman — język polski
    Joana Malūnaviciūtė-Liachovič — język litewski

    WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

    Gimnazjum im. św. r.Kalinowskiego w Niemieżu: Bożena Bieleninik, język polski
    Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach: Alina Savanevičienė, język polski
    Gimnazjum im.J.Słowackiego w Bezdanach: Edyta Klimaszewska, język polski
    Gimnazjum w Rukojniach: Łucja Kuzborska, język polski
    Gimnazjum w Mickunach: Diana Oberlan, język polski
    Gimnazjum w Pogirach: Gražina Stepanova, język litewski
    Gimnazjum im. T.Konwickiego w Bujwidzach: Tadeusz Mincewicz, wychowanie fizyczne
    Gimnazjum im. ks. J.Obrembskiego im. w Mejszagole: Honorata Ruskań, klasy początkowe
    Gimnazjum w Awiżeniach: Elżbieta Karpowicz, muzyka
    Gimnazjum im. St.Kostki w Podbrzeziu: Halina Pawłowicz, historia
    Gimnazjum im. św. U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze: Irena Švedienė, klasy początkowe
    Gimnazjum w Zujunach: Danuta Radulewicz, klasy początkowe
    Gimnazjum im. S.Batorego w Ławaryszkach: Katarzyna Misiewicz, matematyka

    SZKOŁY PODSTAWOWE:

    Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie: Irena Mazajło, język litewski
    Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach: Inga Čeponienė, język litewski
    Szkoła Podstawowa w Szumsku: Edyta Korwiel, język litewski
    Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach: Irina Didbalienė, klasy początkowe
    Szkoła podstawowa im. M.Zdziechowskiego w Suderwi: Bożena Kasparienė, klasy początkowe
    Szkoła Podstawowa im. św. F.Kowalskiej w Rzeszy: Sniežana Nowikowa, klasy początkowe
    Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach: Wiktoria Kuznecowa, nauczanie przedszkolne.

    REJONY TROCKI I ŚWIĘCIAŃSKI:

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum w Trokach; dyrektor Marian Kuzborski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Danuta Jepifanowa

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Aleksandra Sawickaja — język polski
    Danguolė Vasiliauskienė — język litewski

    Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy:
    Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie: Edward Mogilnickij, muzyka
    Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu: Maria Ceiko, biologia
    Gimnazjum im. L.Komołowskiego w Połukniu: Ana Kliukoit, nauczanie wczesnoszkolne
    Szkoła Podstawowa im. A.Stelmachowskiego w Starych Trokach: Agnieszka Elżbieta Naimavičienė, historia i biologia

    REJON SOLECZNICKI

    LAUREAT: Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach; dyrektor — Irena Wolska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” — Irena Gredziuszko

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Aleksandra Sinkevič — biologia
    Lilija Kutys — język polski
    Angelė Jundo — język litewski
    Ana Nester — historia

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace: dyrektor — Mirosława Szostak, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Walentyna Bartoszewicz

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Renata Nanartowicz — pedagog szkolny
    Janina Bukina — klasy początkowe
    Edmundas Narodovskis — wychowanie fizyczne

    WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. M.Balińskiego w Jaszunach: dyrektor — Mirosław Mickielewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Krystyna Karpicz

    Wyróżnieni nauczyciele:
    Krystyna Turkot — język polski
    Janina Bujko — matematyka

    WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

    Gimnazjum w Ejszyszkach: Evelina Krisiulevičienė — st. nauczyciel, język angielski, Karyna Jusiewicz — geografia
    Gimnazjum im. A.Krepsztul w Butrymańcach: Liolia Dorodko — katecheta
    Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Dziewieniszkach: Nijola Narbutienė — klasy początkowe i język litewski
    Gimnazjum im. ks. P.K.Brzostowskiego w Turgielach: Irina Aszakiewicz — klasy początkowe
    Gimnazjum im. L.Narbutta w Koleśnikach: Teresa Bogdziun — biologia i chemia
    Szkoła w Podborzu: Jelena Jasevičienė — język litewski
    Szkoła specjalna w Solecznikach: Danuta Zubel — nauczyciel technologii, przyrody i plastyki

