MIASTO WILNO
LAUREAT: Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego; dyrektor — Helena Juchniewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Maria Dunowska
Wyróżnieni nauczyciele:
Paweł Stankiewicz — fizyka
Regina Paszuta — język polski
Dovilė Bagdonienė — język litewski
Wioleta Kerbed — matematyka
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie; dyrektor — Adam Błaszkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Luiza Wołodko
Wyróżnieni nauczyciele:
Anna Jasińska — język polski
Ewa Walma — chemia
Danuta Radewicz— historia
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum Inżynieryjne im. J.Lelewela w Wilnie; dyrektor — Beata Pietkiewicz-Winiarska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Swietłana Kriwka
Wyróżnieni nauczyciele:
Regina Bogdanowicz — język angielski
Beata Szczerbo — matematyka
WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:
Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie:
Stanisława Wielisiejczyk — język polski
Andżeła Petkunienė — klasy początkowe
Gimnazjum im. Sz.Konarskiego w Wilnie:
Romuald Piotrowski — historia
Lilija Mikonienė — klasy początkowe
Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie:
Ieva Ratkevičienė — informatyka
Teresa Michniewicz — matematyka
Gimnazjum w Grzegorzewie:
Karolina Veromej — język angielski
Danuta Tumasz — informatyka-matematyka
Szkoła w Leszczyniakach:
Jowita Kazakiewicz — klasy początkowe
Sabina Lachowicz — nauczanie wszesnoszkolne
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie:
Renata Denkowska — język litewski
Alina Bielska — nauczyciel religii
Aleksandra Borsak — pedagog socjalny
SZKOŁY POCZĄTKOWE:
Szkoła Początkowa na Antokolu: Jolanta Rinkūnienė — pedagog specjalny
Szkoła-przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie: Valentina Pucetienė — nauczyciel klas początkowych
Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie: Aleksandra Zacharewicz — klasy początkowe
Szkoła-Przedszkole „Źródełko” w Wilnie: Jolanta Franceson — wychowanie wszesnoszkolne
REJON WILEŃSKI
LAUREAT: Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach; dyrektor — Zbigniew Czech, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Irena Pukenienė
Wyróżnieni nauczyciele:
Krystyna Dejnarowicz — język polski
Joanna Bickiewicz — geografia
Kristina Czech — historia
Regina Beliavska — klasy początkowe
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie; dyrektor — Daiva Losinskienė, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Danuta Stępień
Wyróżnieni nauczyciele:
Justyna Szumska — język polski
Alina Cesiul — klasy początkowe
Regina Komar — biologia
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. F.Ruszczyca w Rudominie; dyrektor — Żaneta Jankowska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Robert Poliakowski
Wyróżnieni nauczyciele:
Ilona Herman — język polski
Joana Malūnaviciūtė-Liachovič — język litewski
WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:
Gimnazjum im. św. r.Kalinowskiego w Niemieżu: Bożena Bieleninik, język polski
Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach: Alina Savanevičienė, język polski
Gimnazjum im.J.Słowackiego w Bezdanach: Edyta Klimaszewska, język polski
Gimnazjum w Rukojniach: Łucja Kuzborska, język polski
Gimnazjum w Mickunach: Diana Oberlan, język polski
Gimnazjum w Pogirach: Gražina Stepanova, język litewski
Gimnazjum im. T.Konwickiego w Bujwidzach: Tadeusz Mincewicz, wychowanie fizyczne
Gimnazjum im. ks. J.Obrembskiego im. w Mejszagole: Honorata Ruskań, klasy początkowe
Gimnazjum w Awiżeniach: Elżbieta Karpowicz, muzyka
Gimnazjum im. St.Kostki w Podbrzeziu: Halina Pawłowicz, historia
Gimnazjum im. św. U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze: Irena Švedienė, klasy początkowe
Gimnazjum w Zujunach: Danuta Radulewicz, klasy początkowe
Gimnazjum im. S.Batorego w Ławaryszkach: Katarzyna Misiewicz, matematyka
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie: Irena Mazajło, język litewski
Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach: Inga Čeponienė, język litewski
Szkoła Podstawowa w Szumsku: Edyta Korwiel, język litewski
Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach: Irina Didbalienė, klasy początkowe
Szkoła podstawowa im. M.Zdziechowskiego w Suderwi: Bożena Kasparienė, klasy początkowe
Szkoła Podstawowa im. św. F.Kowalskiej w Rzeszy: Sniežana Nowikowa, klasy początkowe
Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach: Wiktoria Kuznecowa, nauczanie przedszkolne.
REJONY TROCKI I ŚWIĘCIAŃSKI:
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum w Trokach; dyrektor Marian Kuzborski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Danuta Jepifanowa
Wyróżnieni nauczyciele:
Aleksandra Sawickaja — język polski
Danguolė Vasiliauskienė — język litewski
Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy:
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie: Edward Mogilnickij, muzyka
Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu: Maria Ceiko, biologia
Gimnazjum im. L.Komołowskiego w Połukniu: Ana Kliukoit, nauczanie wczesnoszkolne
Szkoła Podstawowa im. A.Stelmachowskiego w Starych Trokach: Agnieszka Elżbieta Naimavičienė, historia i biologia
REJON SOLECZNICKI
LAUREAT: Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach; dyrektor — Irena Wolska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” — Irena Gredziuszko
Wyróżnieni nauczyciele:
Aleksandra Sinkevič — biologia
Lilija Kutys — język polski
Angelė Jundo — język litewski
Ana Nester — historia
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace: dyrektor — Mirosława Szostak, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Walentyna Bartoszewicz
Wyróżnieni nauczyciele:
Renata Nanartowicz — pedagog szkolny
Janina Bukina — klasy początkowe
Edmundas Narodovskis — wychowanie fizyczne
WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. M.Balińskiego w Jaszunach: dyrektor — Mirosław Mickielewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Krystyna Karpicz
Wyróżnieni nauczyciele:
Krystyna Turkot — język polski
Janina Bujko — matematyka
WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:
Gimnazjum w Ejszyszkach: Evelina Krisiulevičienė — st. nauczyciel, język angielski, Karyna Jusiewicz — geografia
Gimnazjum im. A.Krepsztul w Butrymańcach: Liolia Dorodko — katecheta
Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Dziewieniszkach: Nijola Narbutienė — klasy początkowe i język litewski
Gimnazjum im. ks. P.K.Brzostowskiego w Turgielach: Irina Aszakiewicz — klasy początkowe
Gimnazjum im. L.Narbutta w Koleśnikach: Teresa Bogdziun — biologia i chemia
Szkoła w Podborzu: Jelena Jasevičienė — język litewski
Szkoła specjalna w Solecznikach: Danuta Zubel — nauczyciel technologii, przyrody i plastyki