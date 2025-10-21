MIASTO WILNO

LAUREAT: Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego; dyrektor — Helena Juchniewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Maria Dunowska

Wyróżnieni nauczyciele:

Paweł Stankiewicz — fizyka

Regina Paszuta — język polski

Dovilė Bagdonienė — język litewski

Wioleta Kerbed — matematyka

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie; dyrektor — Adam Błaszkiewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Luiza Wołodko

Wyróżnieni nauczyciele:

Anna Jasińska — język polski

Ewa Walma — chemia

Danuta Radewicz— historia

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum Inżynieryjne im. J.Lelewela w Wilnie; dyrektor — Beata Pietkiewicz-Winiarska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Swietłana Kriwka

Wyróżnieni nauczyciele:

Regina Bogdanowicz — język angielski

Beata Szczerbo — matematyka

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie:

Stanisława Wielisiejczyk — język polski

Andżeła Petkunienė — klasy początkowe



Gimnazjum im. Sz.Konarskiego w Wilnie:

Romuald Piotrowski — historia

Lilija Mikonienė — klasy początkowe

Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie:

Ieva Ratkevičienė — informatyka

Teresa Michniewicz — matematyka

Gimnazjum w Grzegorzewie:

Karolina Veromej — język angielski

Danuta Tumasz — informatyka-matematyka

Szkoła w Leszczyniakach:

Jowita Kazakiewicz — klasy początkowe

Sabina Lachowicz — nauczanie wszesnoszkolne

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie:

Renata Denkowska — język litewski

Alina Bielska — nauczyciel religii

Aleksandra Borsak — pedagog socjalny

SZKOŁY POCZĄTKOWE:

Szkoła Początkowa na Antokolu: Jolanta Rinkūnienė — pedagog specjalny

Szkoła-przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie: Valentina Pucetienė — nauczyciel klas początkowych

Szkoła-Przedszkole „Wilia” w Wilnie: Aleksandra Zacharewicz — klasy początkowe

Szkoła-Przedszkole „Źródełko” w Wilnie: Jolanta Franceson — wychowanie wszesnoszkolne

REJON WILEŃSKI

LAUREAT: Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach; dyrektor — Zbigniew Czech, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Irena Pukenienė

Wyróżnieni nauczyciele:

Krystyna Dejnarowicz — język polski

Joanna Bickiewicz — geografia

Kristina Czech — historia

Regina Beliavska — klasy początkowe

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie; dyrektor — Daiva Losinskienė, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Danuta Stępień

Wyróżnieni nauczyciele:

Justyna Szumska — język polski

Alina Cesiul — klasy początkowe

Regina Komar — biologia

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. F.Ruszczyca w Rudominie; dyrektor — Żaneta Jankowska, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Robert Poliakowski

Wyróżnieni nauczyciele:

Ilona Herman — język polski

Joana Malūnaviciūtė-Liachovič — język litewski

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

Gimnazjum im. św. r.Kalinowskiego w Niemieżu: Bożena Bieleninik, język polski

Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach: Alina Savanevičienė, język polski

Gimnazjum im.J.Słowackiego w Bezdanach: Edyta Klimaszewska, język polski

Gimnazjum w Rukojniach: Łucja Kuzborska, język polski

Gimnazjum w Mickunach: Diana Oberlan, język polski

Gimnazjum w Pogirach: Gražina Stepanova, język litewski

Gimnazjum im. T.Konwickiego w Bujwidzach: Tadeusz Mincewicz, wychowanie fizyczne

Gimnazjum im. ks. J.Obrembskiego im. w Mejszagole: Honorata Ruskań, klasy początkowe

Gimnazjum w Awiżeniach: Elżbieta Karpowicz, muzyka

Gimnazjum im. St.Kostki w Podbrzeziu: Halina Pawłowicz, historia

Gimnazjum im. św. U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze: Irena Švedienė, klasy początkowe

Gimnazjum w Zujunach: Danuta Radulewicz, klasy początkowe

Gimnazjum im. S.Batorego w Ławaryszkach: Katarzyna Misiewicz, matematyka

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie: Irena Mazajło, język litewski

Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach: Inga Čeponienė, język litewski

Szkoła Podstawowa w Szumsku: Edyta Korwiel, język litewski

Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach: Irina Didbalienė, klasy początkowe

Szkoła podstawowa im. M.Zdziechowskiego w Suderwi: Bożena Kasparienė, klasy początkowe

Szkoła Podstawowa im. św. F.Kowalskiej w Rzeszy: Sniežana Nowikowa, klasy początkowe

Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach: Wiktoria Kuznecowa, nauczanie przedszkolne.

REJONY TROCKI I ŚWIĘCIAŃSKI:

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum w Trokach; dyrektor Marian Kuzborski, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Danuta Jepifanowa

Wyróżnieni nauczyciele:

Aleksandra Sawickaja — język polski

Danguolė Vasiliauskienė — język litewski

Wyróżnieni nauczyciele przedmiotowcy:

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie: Edward Mogilnickij, muzyka

Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu: Maria Ceiko, biologia

Gimnazjum im. L.Komołowskiego w Połukniu: Ana Kliukoit, nauczanie wczesnoszkolne

Szkoła Podstawowa im. A.Stelmachowskiego w Starych Trokach: Agnieszka Elżbieta Naimavičienė, historia i biologia

REJON SOLECZNICKI

LAUREAT: Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach; dyrektor — Irena Wolska, prezes koła „Macierzy Szkolnej” — Irena Gredziuszko

Wyróżnieni nauczyciele:

Aleksandra Sinkevič — biologia

Lilija Kutys — język polski

Angelė Jundo — język litewski

Ana Nester — historia

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace: dyrektor — Mirosława Szostak, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Walentyna Bartoszewicz

Wyróżnieni nauczyciele:

Renata Nanartowicz — pedagog szkolny

Janina Bukina — klasy początkowe

Edmundas Narodovskis — wychowanie fizyczne

WYRÓŻNIENIE: Gimnazjum im. M.Balińskiego w Jaszunach: dyrektor — Mirosław Mickielewicz, prezes Koła „Macierzy Szkolnej” — Krystyna Karpicz

Wyróżnieni nauczyciele:

Krystyna Turkot — język polski

Janina Bujko — matematyka

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY:

Gimnazjum w Ejszyszkach: Evelina Krisiulevičienė — st. nauczyciel, język angielski, Karyna Jusiewicz — geografia

Gimnazjum im. A.Krepsztul w Butrymańcach: Liolia Dorodko — katecheta

Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Dziewieniszkach: Nijola Narbutienė — klasy początkowe i język litewski

Gimnazjum im. ks. P.K.Brzostowskiego w Turgielach: Irina Aszakiewicz — klasy początkowe

Gimnazjum im. L.Narbutta w Koleśnikach: Teresa Bogdziun — biologia i chemia

Szkoła w Podborzu: Jelena Jasevičienė — język litewski

Szkoła specjalna w Solecznikach: Danuta Zubel — nauczyciel technologii, przyrody i plastyki