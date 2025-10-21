Konkurs organizuje Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Celem jest coroczne podsumowanie osiągnięć szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, wytypowanie najlepszych placówek oraz docenienie najbardziej zaangażowanych nauczycieli.

Podsumowanie konkursu odbyło się 15 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Pogratulować najlepszym szkołom i pedagogom przybyli politycy, działacze kultury, radni, samorządowcy, pracownicy Ambasady RP w Wilnie, społecznicy.

„Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale też przestrzeń wsparcia, zrozumienia i rozwoju. Szkoła formuje wrażliwość i świadomość społeczną. Nawet najmniejsza placówka jest przestrzenią, gdzie dzieci uczą się języka, kultury, patriotyzmu, kultywują swoją tożsamość narodową. Nie sposób nie wspomnieć o nauczycielach. Jak mówi profesor Bogdan Suchodolski, nauczyciel nie jest tym, który napełnia, lecz tym, który roznieca. Dobry pedagog to osoba kompetentna, wrażliwa, zaangażowana, która wspiera uczniów w ich rozwoju” — tak przemawiała Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Zaznaczyła, że tegoroczna edycja konkursu odbywa się w szczególnym okresie. Rok szkolny był trudny — miały miejsce zmiany programowe, odczuwalny był brak podręczników, nastąpiły błędy w arkuszach egzaminacyjnych, wprowadzono w pośpiechu reformy w systemie oświaty.

Udział w projektach

Helena Juchniewicz, dyrektorka Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, podkreśla, że wielką rolę w nauczaniu odgrywa udział uczniów w różnego rodzaju projektach.

— Gimnazjum bierze udział w wielu projektach, w tym ogłaszanych przez samorządową instytucję oświatową EDU Vilnius. Dzięki temu otrzymaliśmy wsparcie finansowe, które pozwoliło na stworzenie laboratoriów i innych pomocy naukowych. Posiadamy już laboratorium przyrodnicze, fizyczne, prac technologicznych. Takie przedmioty, jak chemia, biologia, fizyka są poznawane nie tylko w teorii, ale i w praktyce. W ramach naszej współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w nowocześnie wyposażonych laboratoriach naukowych. Na dobrym poziomie są też zajęcia sportowe w szkole. Dzięki projektom inwestycyjnym mamy dobrze wyposażone boisko, wyremontowaną salę sportową. Uczniowie korzystają z komputerów, w nauce niezwykle pomocne są tablice interaktywne — wylicza udogodnienia Helena Juchniewicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Rozmówczyni zauważa, że niezwykle istotnym momentem w szkole jest edukacja patriotyczna.

— Współpracując z Garnizonem Nowa Wilejka uczniowie biorą udział w różnych przedsięwzięciach — biegach, akcjach patriotycznych. Poprzez historię wdrażamy uczniom patriotyzm i szacunek do szkoły polskiej — mówi dyrektorka Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego.

Katolickie ukierunkowanie

— Cieszymy się niezmiernie, że nasza placówka znalazła się w gronie tegorocznych laureatów konkursu. Cieszy się cała społeczność szkolna, bo jest to nasz wspólny wkład — nauczycieli, uczniów, rodziców. Pomimo konkurencji potrafimy przyciągnąć uczniów do naszej szkoły, zawsze mamy pełny nabór, którego wymaga resort oświaty. Na razie mamy wszystkich specjalistów, ale wiadomo, że kadra pedagogiczna się starzeje, natomiast młodych fachowców niestety brakuje. W tym roku przyjęliśmy dwóch młodych nauczycieli wychowania fizycznego, ale zagrożenie z brakiem kadry pozostaje. Obecnie pracuje u nas trzech nauczycieli, którzy już są na emeryturze. Mamy dobre więzi z Macierzą, mamy wymianę uczniów. W ramach wymiany nasi uczniowie wyjeżdżają do szkół salezjańskich w Łodzi, w Legionowie, Toruniu — komentuje Zbigniew Czech, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach.

— Myślę, że nasz patron św. Jan Bosko czuwa nad nami i ukierunkowuje. Współpracujemy również z innymi szkołami, m.in. w Rybniku na Śląsku, w Częstochowie, z kościołami parafialnymi, które zaangażowane są pomoc w organizowaniu kolonii dla naszych uczniów. W tym roku byliśmy w Rumi koło Gdańska, gdzie od lat kolonie organizuje ksiądz selezjanin Jarosław Wąsowicz, który jest naszym przyjacielem. Taka współpraca stwarza dobry wizerunek dla naszego gimnazjum i przyciąga uczniów i przede wszystkim rodziców do współpracy i nauczania w naszej placówce. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach. Mamy katolickie ukierunkowanie, więc bierzemy udział w pielgrzymkach, wyjazdy, rekolekcjach — mówi Zbigniew Czech.

Wileńskie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II znalazło się wśród szkół wyróżnionych w ramach konkursu

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W nogę ze zmianami

Jak mówi Irena Wolska, dyrektorka Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, placówka stara się iść w nogę ze zmianami.

— Cieszę się, że pracuję w gronie doświadczonych i kompetentnych pedagogów. Dostosowujemy się do nowych sytuacji, staramy się nadążać za postępem. Nasi nauczyciele stale się dokształcają, biorą udział w szkoleniach, starają się też motywować swoich uczniów. Dobre wyniki w nauce zależą przede wszystkim od skutecznej współpracy ucznia i nauczyciela. Mamy w pełni ukompletowane grono pedagogiczne. Pomagają nam też studenci, byli nasi uczniowie. Fizykę wykłada była nasza uczennica, obecnie studentka czwartego roku. Mamy nadzieję, że pozostanie u nas. Rozglądamy się za nauczycielem matematyki. Może uda nam się zatrudnić kogoś z naszych absolwentów. Chcielibyśmy, żeby młodzież wracała do szkoły i współtworzyła kolektyw — zauważa Irena Wolska. Dodaje też, że uczniowie gimnazjum w ramach programu Erasmus odwiedzają Polskę i inne kraje.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Stowarzyszenie „Macierz Szkolna” składa podziękowanie za dofinansowanie wydarzenia Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.

Podziękowania kieruje również do samorządów rejonów solecznickiego, wileńskiego i miasta Wilna za uhonorowanie swoich placówek rejonowych i nauczycieli.