Warsztaty tworzenia mydełek „Pachnący prezent dla mamy”

Podczas zajęć poznacie proces tworzenia mydła, będziecie eksperymentować z kolorami i zapachami oraz samodzielnie wykonacie wyjątkowe, ręcznie robione mydło. To świetna okazja, aby twórczo spędzić czas i przygotować piękny upominek. Warsztaty są odpowiednie dla dzieci, rodziców i wszystkich miłośników rękodzieła.
Co czeka uczestników?
- Proces tworzenia mydła;
- Kolorowe, kwiatowe formy mydlane;
- Zapachy, barwniki i wszystkie potrzebne materiały;
- Własnoręcznie wykonane mydło do zabrania do domu;
- Mały upominek od prowadzącej.
Cena warsztatów:
dla dorosłych – 10 €
dla dzieci – 7 €
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/aSkaRg6PYH7ThwRf6
Warsztaty poprowadzi Margarita, założycielka „Rozmari vonia”.
Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia pachnących dzieł!
Centrum Kultury w Rudominie