    Warsztaty tworzenia mydełek „Pachnący prezent dla mamy”

    Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na kreatywne warsztaty tworzenia mydełek „Pachnący prezent dla mamy”, które odbędą się 29 kwietnia o godz. 18:00.

    Autor: KW
    Czytaj również...

    Podczas zajęć poznacie proces tworzenia mydła, będziecie eksperymentować z kolorami i zapachami oraz samodzielnie wykonacie wyjątkowe, ręcznie robione mydło. To świetna okazja, aby twórczo spędzić czas i przygotować piękny upominek. Warsztaty są odpowiednie dla dzieci, rodziców i wszystkich miłośników rękodzieła.

    Co czeka uczestników?

    • Proces tworzenia mydła;
    • Kolorowe, kwiatowe formy mydlane;
    • Zapachy, barwniki i wszystkie potrzebne materiały;
    • Własnoręcznie wykonane mydło do zabrania do domu;
    • Mały upominek od prowadzącej.

    Cena warsztatów:

    dla dorosłych – 10 €
    dla dzieci – 7 €

    Rezerwacja biletów: https://forms.gle/aSkaRg6PYH7ThwRf6

    Warsztaty poprowadzi Margarita, założycielka „Rozmari vonia”.

    Zapraszamy do udziału i wspólnego tworzenia pachnących dzieł!

    Czytaj także: Dzień Matki: Pierwsza niedziela maja dziękując za miłość i poświęcenie

    Sport

    Zbliża się „Tropem Wilczym” w Wilnie. Biec zachęca olimpijczyk z Niemenczyna, Karol Dombrowski

    Najbardziej wytrwali uczestnicy będą mogli zmierzyć się z półmaratonem, a pozostali — jak co roku — mogą wybierać spośród dystansów 1963 m, 5 km i 10 km.Symboliczna trasa 1963...
    Społeczeństwo

    Arvydas: „Czasem cena poświęcenia bywa bardzo wysoka — i niesprawiedliwa”

    „Odkąd pamiętam — Stefania zawsze pomagała innym. Nieraz kosztem własnego zdrowia. Niektóre ludzkie serca są po prostu stworzone do niesienia bezinteresownej pomocy…” — mówi znany litewski łucznik Arvydas Bagarauskas, dzieląc się historią swojej miłości i oddania.
    Kultura

    DKP zaprasza — miłośników historii i nie tylko — na wyjątkowy spektakl pt. „Kryptonim: Kozy”

    „Przeszukując historyczne archiwa w poszukiwaniu tożsamości naszej miejscowości, Robert Góra, jeden z założycieli Kojzskiego Kolektywu Artystycznego, natrafił na niezwykły ślad: artykuł o Wileńskich Łączniczkach, których oddział nosił tę samą nazwę, co nasza gmina — „Kozy”. To odkrycie stało się impulsem do powstania tego projektu” — mówi reżyserka Maria Potoczek.

