    Nabór wniosków o dofinansowanie tradycyjnych wspólnot religijnych i stowarzyszeń

    Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ochrony zabytków sakralnych oraz inicjatyw wspólnotowych. W 2026 roku na realizację programu z budżetu samorządu przewidziano łącznie 200 tys. euro.

    Autor: Inf. ASRW
    Kościół.
    Fot. vrsa.lt

    Środki zostaną przyznane według nowego trybu, który ma na celu optymalizację procesów składania wniosków oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wnioskodawców.

    Finansowane działania i priorytety:

    Ochrona obiektów: remonty, rekonstrukcje i prace porządkowe (priorytet dla obiektów w złym stanie technicznym).

    Wyposażenie i bezpieczeństwo: zakup niezbędnego inwentarza, montaż lub konserwacja systemów zabezpieczeń.

    Działalność: inicjatywy o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, poznawczym oraz pielgrzymkowym.

    Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: pokrycie zadłużenia, prowadzenie działalności komercyjnej lub opłacenie rachunków za usługi komunalne.

    Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną na adres vrsa@vrsa.lt do 20 kwietnia 2026 r. (włącznie).

    Wymagane dokumenty: wypełniony formularz oraz dokumentacja kosztowa (kosztorysy, umowy, faktury).

    Szczegóły oraz formularze dostępne na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

