Środki zostaną przyznane według nowego trybu, który ma na celu optymalizację procesów składania wniosków oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wnioskodawców.

Finansowane działania i priorytety:

Ochrona obiektów: remonty, rekonstrukcje i prace porządkowe (priorytet dla obiektów w złym stanie technicznym).

Wyposażenie i bezpieczeństwo: zakup niezbędnego inwentarza, montaż lub konserwacja systemów zabezpieczeń.

Działalność: inicjatywy o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, poznawczym oraz pielgrzymkowym.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: pokrycie zadłużenia, prowadzenie działalności komercyjnej lub opłacenie rachunków za usługi komunalne.

Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną na adres vrsa@vrsa.lt do 20 kwietnia 2026 r. (włącznie).

Wymagane dokumenty: wypełniony formularz oraz dokumentacja kosztowa (kosztorysy, umowy, faktury).

Szczegóły oraz formularze dostępne na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego