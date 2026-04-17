    Zaproszenie nad wybrzeże adriatyckie — spotkanie z Janem Skłodowskim

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Janem Skłodowskim, autorem książki „Sławni Polacy na Riwierze Opatijskiej”, które się odbędzie 23 kwietnia 2026 r. o godz. 15:30 w Ambasadzie RP w Wilnie (ul. šv. Jono 3).

    Afisz spotkania autorskiego z Janem Skłodowskim, autorem książki „Sławni Polacy na Riwierze Opatijskiej".
    Prezentowana książka to zaproszenie nad wybrzeże adriatyckie, na należący dziś w znacznej części do Chorwacji półwysep Istria. Znajdziemy tam jego perły, Opatiję i Lovran — niegdysiejsze Abację i Lovranę — o niepowtarzalnym uroku nadmorskiego krajobrazu, łagodnego klimatu i elitarnego szyku nadadriatyckich kurortów.

    Na niej to, łączącej urzekający widok morza i gór, bujną śródziemnomorską przyrodę oraz wplecione w nią materialne i duchowe znaki dawnych wieków, znajdziemy pośród pozostawionych przez ówczesnych „wielkich” tamtego świata także wyraziste polskie ślady. Pamiętać bowiem należy, że w latach belle époque (więc przed rokiem 1914) wielu Polaków — mieszkańców Galicji żyło w państwie, którego granice obejmowały to niezwykłe w swym uroku wybrzeże.

    Ślady te zostały trwale tam odciśnięte przez postacie elity twórczej, takie jak Henryk Sienkiewicz, Michał Elwiro Andriolli, Maria Konopnicka, Stanisław Witkiewicz (Witkacy), Stefan Żeromski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zofia Nałkowska, czy politycznej jak Józef Piłsudski, nie wspominając o licznych przedstawicielach rodzimej arystokracji, ziemiaństwa czy finansjery. Także w latach międzywojennych przybywali tam na letnie pobyty zamożni rodacy, wreszcie już nie w pełni beztroskie wakacje spędził tam w roku poprzedzającym wybuch II wojny światowej prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki.

    Wydarzenie odbędzie się w języku polskim.

    Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja. Tel.: +370 5 232 9774, e-mail: barbara.orszewska@instytutpolski.pl

    Organizatorzy:

    Instytut Polski w Wilnie
    Ambasada RP w Wilnie

