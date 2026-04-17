Prezentowana książka to zaproszenie nad wybrzeże adriatyckie, na należący dziś w znacznej części do Chorwacji półwysep Istria. Znajdziemy tam jego perły, Opatiję i Lovran — niegdysiejsze Abację i Lovranę — o niepowtarzalnym uroku nadmorskiego krajobrazu, łagodnego klimatu i elitarnego szyku nadadriatyckich kurortów.

Na niej to, łączącej urzekający widok morza i gór, bujną śródziemnomorską przyrodę oraz wplecione w nią materialne i duchowe znaki dawnych wieków, znajdziemy pośród pozostawionych przez ówczesnych „wielkich” tamtego świata także wyraziste polskie ślady. Pamiętać bowiem należy, że w latach belle époque (więc przed rokiem 1914) wielu Polaków — mieszkańców Galicji żyło w państwie, którego granice obejmowały to niezwykłe w swym uroku wybrzeże.

Ślady te zostały trwale tam odciśnięte przez postacie elity twórczej, takie jak Henryk Sienkiewicz, Michał Elwiro Andriolli, Maria Konopnicka, Stanisław Witkiewicz (Witkacy), Stefan Żeromski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zofia Nałkowska, czy politycznej jak Józef Piłsudski, nie wspominając o licznych przedstawicielach rodzimej arystokracji, ziemiaństwa czy finansjery. Także w latach międzywojennych przybywali tam na letnie pobyty zamożni rodacy, wreszcie już nie w pełni beztroskie wakacje spędził tam w roku poprzedzającym wybuch II wojny światowej prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki.

