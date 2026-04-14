Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że samorząd aktywnie rozwiązuje problem braku infrastruktury sportów wodnych w rejonie. Według niego, prace nad projektem basenu w Rudominie już nabierają tempa, a planowany kompleks w Niemenczynie stanie się kolejnym ważnym ogniwem, zapewniającym wysokiej jakości usługi zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i osób poszukujących aktywnego wypoczynku oraz rodzin.

„Naszym celem jest stworzenie takiej infrastruktury, aby mieszkańcy rejonu wileńskiego nie musieli już szukać wysokiej jakości usług sportowych czy rekreacyjnych w stolicy ani w okolicznych miastach. Inwestując w ten kompleks, nie tylko poszerzamy możliwości spędzania wolnego czasu, ale także zwiększamy konkurencyjność i prestiż naszego rejonu. Będzie to nowoczesne centrum przyciągające ludzi, w którym będzie dorastać nowe pokolenie sportowców, a mieszkańcy i goście znajdą przestrzeń do dbania o zdrowie przez cały rok” – powiedział mer.

Według mera R. Duchniewicza wybrany model partnerstwa z sektorem prywatnym pozwoli zapewnić nie tylko szybszą realizację inwestycji, ale także najwyższe standardy utrzymania obiektu i jakości usług w przyszłości.

Budowa kompleksu w Niemenczynie jest planowana w dwóch etapach

Pierwszy etap obejmie budowę budynku o powierzchni 5 000 m. kw. z 50-metrowym basenem (8 torów), spełniającym wymogi FINA do organizacji międzynarodowych zawodów. W budynku znajdzie się również strefa SPA, sale funkcyjne oraz kawiarnia.

Drugi etap zakłada budowę sali sportowej o powierzchni 2350 m. kw. z mobilnymi trybunami na 500 miejsc, profesjonalnym zapleczem treningowym oraz szatniami.

Partnerstwo strategiczne i korzyści dla społeczności

Celem projektu jest poprawa jakości usług sportowych, zdrowotnych i rekreacyjnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, a także zwiększenie dostępności infrastruktury basenowej oraz usług areny koszykarskiej dla mieszkańców rejonu, sportowców dążących do mistrzostwa oraz gości regionu.

Znaczenie projektu potwierdza również środowisko profesjonalistów. Stowarzyszenie „LTU Aquatics”, zrzeszające litewskie dyscypliny sportów wodnych i realizujące programy sportu wyczynowego na poziomie krajowym, planuje współpracę z samorządem przy organizacji krajowych zawodów oraz realizacji programów sportu wyczynowego w nowym obiekcie.

Projekt będzie realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wyłoniony w przetargu partner będzie odpowiedzialny za projekt, budowę, wyposażenie oraz zarządzanie obiektem. W ramach umowy partner zapewni dla wskazanych grup społecznych rocznie 3 500 bezpłatnych godzin na basenie oraz 1 248 godzin w salach sportowych i siłowni.

Realizację projektu planuje się rozpocząć w 2028 roku. Na projektowanie i budowę przewidziano do 60 miesięcy, a okres eksploatacji wyniesie 15 lat. Całkowity okres umowy PPP może sięgnąć do 18 lat. Po zakończeniu umowy partnerstwa powstała nieruchomość przejdzie na własność Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Maksymalne zobowiązania finansowe samorządu w tym projekcie wyniosą około 51,4 mln euro (wartość zdyskontowana z VAT), natomiast rzeczywista wartość projektu to około 77,1 mln euro. Roczne płatności samorządu dla partnera prywatnego wyniosą około 5,46 mln euro (z VAT, wartość rzeczywista).

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego