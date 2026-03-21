Złoty fundusz Wileńszczyzny

Oświata i kultura to najważniejsze kamienie węgielne, na których stoi polskość na Wileńszczyźnie. Od tego, jak pielęgnujemy obydwie te dziedziny, zależy, jak będzie wyglądała przyszłość społeczności polskiej na Litwie. A prościej mówiąc, na ile będzie właśnie polska.

O ile stan oświaty też w dużej mierze zależy od dobrej lub niedobrej woli władz Litwy, o tyle już rozwój naszej kultury to w decydującej mierze odpowiedzialność samej polskiej społeczności. Właśnie kulturę i świadomość narodową można nazwać mechanizmem samonapędzającym się. Im bardziej dbamy o rozwój naszej narodowej kultury, tym mocniej ona wpływa na świadomość narodową. I odwrotnie. Mocne przywiązanie do polskości zmusza społeczność do bardziej aktywnej działalności kulturalnej.

Polski folklor jest oczywiście tylko jedną z odsłoną przebogatej kultury polskiej, jednak dla Polaków mieszkających poza granicami Polski ma szczególnie ważne znaczenie. Narodowe pieśni i tańce, a nawet już same barwne stroje zespołów ludowych wyróżniają nas spośród narodów, wśród których żyjemy, są pomostami łączącymi nas w jednoznaczny sposób z Polską.

W tym wdaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” zamieszczamy rozmowę, którą Apolinary Klonowski przeprowadził z kierowniczką i chórmistrzynią Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, dr Natalią Sosnowską. Rozmowa dotyczyła ważnego dla zespołu wydarzenia.

„Wileńszczyzna”, bez wątpienia należąca do złotego funduszu polskiej kultury na Litwie, w tym roku będzie obchodziła swoje 45-lecie. Zespół będący spadkobiercą spuścizny po swoim założycielu i wieloletnim kierowniku, wybitnym Polaku, Gabrielu Janowi Mincewiczu, jak zwykle pieczołowicie szykuje się do jubileuszowego koncertu, który odbędzie się 20 czerwca, tradycyjnie już w gmachu Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu. Jednak oprócz galowego koncertu „Wileńszczyzna” na swój rok jubileuszowy, jak opowiada jego kierowniczka, przygotowuje serię artystycznych wydarzeń w wielu miejscowościach na całej Wileńszczyźnie. Zapraszamy!

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 11 (31) 21-27/03/2026