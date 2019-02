Przestaliśmy być ubogim krewnym

Wielu Polaków, którzy mają zwyczaj pesymistycznie patrzeć w przyszłość, musiało być bardzo zszokowanych, słysząc że już od dwóch lat pod względem finansowym żyje im się lepiej niż mieszkańcom Grecji, a w najbliższym czasie staną się bogatsi od Portugalczyków. To jednak jeszcze nie wszystko – okazuje się, że jeśli wierzyć prognozom, które nie mają najmniejszych powodów, by kłamać – za kilka lat Polska dogoni Włochy.

Przedstawiony 2 maja przez KE projekt budżetu Wspólnoty na lata 2021–2027 nie pozostawia wątpliwości – Polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. W ciągu 14 lat przynależności do Unii pokonała dystans między dawnym Wschodem i Zachodem, dystans, który jeszcze niedawno wydawał się nieskończony. Oczywiście, Polacy nie należą do najbogatszych obywateli Wspólnoty, ale na pewno mają coraz mniej powodów, by wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu szczęścia. Dosyć szybko starą Unię dogania także Litwa, która po rozpadzie ZSRS miała jeszcze trudniejsze początki. Wiadomo, fundusze europejskie nie były w tym okresie bez znaczenia, ale trzeba przyznać, że nie zostały one zmarnowane. Naprawdę – mamy się z czego cieszyć.

Okazuje się, że Bruksela zamierza teraz coraz więcej środków kierować na południe Europy, zamiast na Środkowy Wschód. Przestaliśmy być ubogimi krewnymi, którzy czekają na wsparcie. Może więc już czas, by porzucić czarne wizje i żałosne pieśni, zauważyć, że nie jest wcale tak źle i zacząć się cieszyć rzeczywistością, jaką udało się, trzeba przyznać z niemałym wysiłkiem obywateli, zbudować.