W chwili obecnej chyba najbardziej wszechstronnie spośród mediów w Polsce sprawy litewskie naświetla „Przegląd Bałtycki”. Dzięki temu można dowiedzieć się o rzeczach bardzo ciekawych, których także i w mediach litewskich znaleźć nie sposób.

Taką właśnie informacją jest rewelacja politologa Tomasa Janeliūnasa o tym, iż stosunek Dali Grybauskaitė do spraw polskich zmienił się po tym, jak jej nieoficjalna wypowiedź została opublikowana przez media w Polsce w 2010 roku. Afront, jakiego miała w ten sposób doznać, podobno (!), ze strony polskiej ambasady, poskutkować miał przemianą prezydent przychylnej Polakom na Litwie w wyznawczynię antypolskiego nacjonalizmu, podpisującą reformę oświaty godzącą w Polaków (ale krzywdzącą również Litwinów, swoją drogą).

Jeśli jest to prawda, zasadne staje się pytanie – czyim prezydentem jest Dalia Grybauskaitė? Skoro frustrację swoją wyładowuje na, bądź co bądź, obywatelach Litwy, tym samym zniechęcając ich do własnego kraju – to czy można mówić, że jest prezydentem całej Litwy, reprezentującym wszystkich jej mieszkańców? Z jej strony odpowiedzi zapewne nie otrzymamy, ale jeśli słowa Janeliūnasa są prawdziwe, pozostaje się cieszyć, iż ta prezydencja dobiega końca…