Bohaterski Polak ratuje Anglię

Świat obiegła wieść o kolejnym ataku terrorystycznym w Londynie, w którym nożownik zamordował trzy osoby, nim został unieszkodliwiony przez przechodniów i zastrzelony przez policję.

Jednym z bohaterów, dzięki którym udało się uniknąć większej ilości ofiar – jest Polak, kucharz Łukasz, który ruszył na zamachowca uzbrojony w… kieł narwala. Na szczególne uznanie zasługuje odwaga kucharza Łukasza także ze względu na to, iż próbował obezwładnić terrorystę, który miał na sobie kamizelkę z ładunkami wybuchowymi (jak się później okazało – nieprawdziwymi), oznaczało to więc, iż podjął się najwyższego ryzyka.

Narwale, arktyczne ssaki morskie, mają charakterystyczny jeden kieł, który wyrasta do trzech metrów długości. Jest on wyposażony w ponad 10 milionów włókien nerwowych pozwalających tym jednorogim waleniom wyczuwanie zmian temperatury wody, stężenia w niej substancji chemicznych czy ciśnienia. To prawdziwy aparat nawigacyjny – i raczej trudno byłoby przypuszczać, że może zostać także wykorzystany do ratowania ludzi.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy dzięki polskiemu bohaterstwu oszczędzana jest krew Anglików. Wystarczy przypomnieć bitwę o Anglię czy Monte Cassino. Bohaterski kucharz nieświadomie ruszył w ich ślady. Cześć mu!