Nie mówcie, że kościoły są zamknięte

Kwarantanna z powodu pandemii koronawirusa widoczna jest w różnych obszarach życia. Zmienić dotychczasowe sposoby działania musi nie tylko służba zdrowia czy oświata, ale także Kościół. „To nieprawda, że kościoły są zamknięte. Szukamy innych sposobów na kontakt z parafianami, odpowiadamy na ich potrzeby w nowych warunkach” – mówi ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wileńskiej Kalwarii.



Biskupi Litwy, po ogłoszeniu decyzji rządu o rozpoczęciu kwarantanny w całym kraju, zdecydowali, że od 16 marca nie będzie miało miejsca na Litwie żadne publiczne nabożeństwo. Kościoły pozostaną otwarte tylko na prywatną modlitwę.

– Nasz kościół otwarty jest codziennie od 10.00 do 17.00. To przykre, ale musimy go zamykać tylko na Mszę Świętą. Ale ludzie przychodzą, tak na indywidualną modlitwę, jak też i do spowiedzi. Ostrożnie, zachowując wszystkie wskazania, ale przychodzą się modlić – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” proboszcz kalwaryjskiej parafii.

„Nie zostawimy ludzi bez sakramentów”

Ks. Rusłan Wilkiel wyjaśnia, że pomimo pandemii nadal odwiedzają chorych.

– Nie pozostawiamy naszych parafian bez sakramentów. Zachowujemy oczywiście znacznie większą ostrożność. Parafianie sami wyposażyli nas w maski i rękawiczki. Chodzimy do chorych, przestrzegamy wszystkich zaleceń. Wcześniej, kiedy ludzie dzwonią, by zawołać księdza, rozmawiamy, uprzedzamy, że jeśli nie ma takiej konieczności lepiej odłożyć spowiedź. Czasem ludzie po prostu chcą się wyspowiadać, bo przyszedł czas, minął miesiąc, czy nadszedł Wielki Post. W takim przypadku można zaczekać, to nie jest czas na spowiedź z wierności tradycji – mówi.

Jak zauważa, powoli przyzwyczaja się do zadawania pytań, czy w domu jest ktoś, kto wrócił z zagranicy, czy trzeba się przygotować. Ale również ludzie, którzy zapraszają księdza sami wyjaśniają, jaka jest u nich sytuacja.

Pandemia utrudnia pożegnania

Kwarantannę dotkliwie odczuwają ci, których bliscy umierają w tym czasie.

– To chyba najtrudniejsze. Nawet najbliżsi nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej, my nie idziemy do sali pogrzebowej, spotykamy się dopiero na cmentarzu. To bardzo trudne, zwłaszcza dla osób, dla których Eucharystia dużo znaczy. Żegnaliśmy niedawno jedną z naszych parafianek, zmarła nagle. Zawsze przychodziła do kościoła ze swoją córką, razem się modliły, a teraz, na jej pogrzebie, córka musiała zostać za drzwiami w czasie Mszy Świętej. Staramy się tłumaczyć, modlimy się na cmentarzu, ale to nie są łatwe pożegnania – opowiada ksiądz.

– To jest inny Wielki Post, niż zawsze, ale nie znaczy, że jest zły. Możemy go przeżyć nawet głębiej. Może warto w tym czasie wyciągnąć książeczki do nabożeństwa, przypomnieć sobie, co to rachunek sumienia i po prostu zacząć się modlić w samotności. To będzie też inna Wielkanoc. Nie wiem, czy w tym roku będzie poświęcenie pokarmów na Wielkanoc, ale nawet jeśli nie będzie, każda rodzina może się wspólnie pomodlić przed posiłkiem – mówi proboszcz.

Na Wileńszczyźnie wiele parafii wychodzi naprzeciw potrzebom wiernych, organizując transmisje Mszy Świętych przez Internet. Msza Święta z Kalwarii transmitowana jest także przez Radio Znad Wilii.

– O tym, że ludzie bardzo potrzebują teraz Mszy Świętej, choćby na odległość, najlepiej świadczy, że mamy dwie transmisje w dni powszednie. Pierwszą przez Facebook Radia Znad Wilii o 18.00, drugą, radiową, o 13.00. Początkowo Msza przez radio była transmitowana tylko w niedzielę, ale otrzymywaliśmy tak wiele próśb od osób starszych, które nie korzystają z Internetu, że wspólnie z Radiem Znad Wilii postanowiliśmy umożliwić im codzienny udział we Mszy Świętej. Ludzie po prostu odczuwają już ten duchowy głód i chcą się modlić – mówi ks. Walenty Dulko, wikary w Wileńskiej Kalwarii.



– Dla mnie wyjście do pustego kościoła, by odprawiać Mszę Świętą, nie było łatwe. Mówić „Pan z Wami”, gdy w środku nie ma ludzi, wymusza pewną refleksję. Nasz kościół to 32 stacja drogi krzyżowej, mamy relikwie Krzyża Świętego, więc może jeszcze bardziej można odczuć powagę sytuacji, w jakiej łączymy się w modlitwie. Bardzo wiele osób ogląda te transmisje Mszy Świętych, słucha. Bardzo często dzwonią potem, dziękują. Wiem, że moja mama uczestniczy w takiej Mszy Świętej dwa razy dziennie. Zachowuje się tak, jak w kościele, nie jest widzem, ale naprawdę stara się uczestniczyć we Mszy Świętej – mówi kapłan.

Chrzty, śluby, komunie…

Kwarantanna wymusza oczywiście odłożenie uroczystości. To nie jest czas na wesele, ani nawet na chrzciny. Kościół zalecił przeniesienie zaplanowanych ślubów na późniejszy termin. W przeciwnym razie będą one błogosławione tylko w obecności narzeczonych i dwóch świadków.

– Na razie nie przychodził nikt, by zmienić datę ślubu, ale po prostu nie mieliśmy żadnych zaplanowanych w najbliższym czasie. W przypadku chrztu również radzimy czekać do końca kwarantanny. Ludzie pytają natomiast o I komunię. Cóż, to przecież nie tylko uroczystość w kościele, mają pozamawiane lokale, zaplanowane wszystkie szczegóły święta. Teraz wszystkie wiosenne daty są pod znakiem zapytania – wyjaśnia ks. Walenty Dulko.

TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH NA ŻYWO PO POLSKU:

W radiu:

Msza święta w języku polskim codziennie (I-VI: 13.00 i VII: 9.00) z kościoła Kalwaryjskiego w Wilnie przez Radio Znad Wilii.

W internecie:

Kościół Piotra i Pawła w Wilnie. Msze święte transmitowane na żywo na profilu Facebooka parafii: I-VI: 17.00 PL, VII: 13.00 PL.

Kościół Ducha Świętego w Wilnie. Msze święte transmitowane na żywo na profilu Facebooka parafii oraz na stronie wilnoteka.lt: I-VI: 19.00, VII: 15.00 PL.

Kościół Znalezienia Krzyża świętego w Wilnie. Msze święte transmitowane na żywo na profilu Facebooka Radia Znad Wilii: I-VI: 18.00, VII: 9.00 PL.

Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce. Msze święte transmitowane na żywo na kanale parafialnym YouTube (N. Vilnia Regina Pacis ): I-VI: 17.00, VII: 10.00 PL.

Kościół bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie. Msze święte transmitowane na żywo na profilu Facebooka parafii: I-VI: 17.00 PL, VII: 16.30 PL.

Codziennie o godz. 20.00, w Kalwarii, tak jak we wszystkich kościołach na Litwie, biją dzwony. Biskupi Litwy proszą wiernych, by w tym czasie odmawiali modlitwę o wstawiennictwo św. Józefa: Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli”, jako wspólną modlitwę całej Litwy w tych trudnych czasach.

Fot. Marian Paluszkiewicz