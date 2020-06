W tym roku przypada wiele historycznych rocznic, które niestety z powodu epidemii przeżywamy w skromny sposób. A są warte wielkiej fety. Dość wspomnieć 30. rocznicę odzyskania przez Litwę niepodległości, setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, setną rocznicę urodzin Jana Pawła II czy też 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który stał się iskrą przywracającą wolność wszystkim krajom w Europie Środkowo-Wschodniej.

Świętować mieliśmy także trzydziestolecie Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki–Wilno (Ostra Brama). Powstała ona z inicjatywy salezjanów jako dziękczynienie za odzyskanie wolności przez narody od 1945 r. zniewolone przez sowiecki komunizm. Przez ostatnie lata wędrowali w niej głównie Polacy z różnych zakątków świata, a Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Słowacy, Serbołużyczanie. Z przyczyn wiadomych pielgrzymka nie odbędzie się w gronie tysiąca pielgrzymów, którzy mieli wyruszyć w tym roku na pątniczy szlak. Wszystkie plany uroczystego świętowania jubileuszu naszej pielgrzymki musimy zweryfikować.

Do Matki Miłosierdzia najprawdopodobniej wyruszą w tym roku sami księża. Naszą wędrówkę będziemy codziennie transmitowali online. Jedno się nie zmieni – będziemy dziękowali Panu Bogu za wolność. W sposób szczególny podczas naszej wędrówki uczcimy, tak jak planowaliśmy, rotmistrza Witolda Pileckiego. To bohater wolnych narodów, także przykładny chrześcijanin, dla którego wiara nie była dodatkiem do życia, ale jego sensem. Pilecki przez 16 lat mieszkał w Wilnie, tutaj dorastał, dojrzewał, kształtował swój charakter, swoją osobowość. Walczył o wolne Wilno z Sowietami i Niemcami. Wydaje się dzisiaj jednym z bohaterów, którzy łączą narody litewski i polski. Jak zauważyła litewska eurodeputowana Rasa Juknevičienė: „Poprzez pokazanie heroicznego i zarazem tragicznego losu jednego człowieka możemy udowodnić Europie i całemu światu, że Hitler i Stalin byli takimi samymi katami. Stworzone przez nich reżimy przestępczo niszczyły ludzi i narody”. Dlatego Witold Pilecki, niezłomny żołnierz sprawy wolności, jest dzisiaj symbolem wspólnej walki o wolność narodów zniewolonych przez totalitarne systemy. Z Rotmistrzem będziemy więc wędrowali do Ostrej Bramy. Matce Miłosierdzia zaniesiemy także intencje naszych Czytelników.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 24(68) 13-19/06/2020