Małe zwycięstwo

W piątek, podczas spotkania delegacji resortów oświaty Polski i Litwy, ustalono, że egzamin maturalny z języka polskiego ponownie stanie się egzaminem państwowym.



To samo dotyczy egzaminów dojrzałości z języków: białoruskiego, rosyjskiego i niemieckiego. W roku następnym mają zostać przyjęte odpowiednie poprawki, które umożliwią składanie egzaminu państwowego z języka ojczystego. Na razie nie wiadomo, kiedy faktycznie zmiany zostaną wcielone w życie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że stanie się to między rokiem 2023 a 2025. Z pewnością jest to wielkie osiągnięcie polskiej oświaty na Litwie i kolejny krok w stronę realnej normalizacji stosunków polsko-litewskich.



Generalnie polscy maturzyści i tak zdawali szkolny egzamin z języka polskiego. Był to jednak gest bardziej symboliczny, manifestujący naszą obecność, niż mający realny wpływ na dalsze losy absolwentów szkół polskich. Teraz to się zmieni. Obecny rząd Litwy może wejść do historii jako rząd, który ostatecznie rozwiązał wszelkie kwestie sporne polsko-litewskie. Czy tak się stanie? Zobaczymy, bo nadal w „poczekalni” są projekty ustaw o oryginalnej pisowni oraz o mniejszościach narodowych. To będzie prawdziwy test dla rządzących.