Pięć życzeń dla Wilna

W czas świąteczno-noworoczny tradycyjnie składamy sobie wszelakie życzenia. Moje dla Wilna będą trochę nietypowe. Przygotowując materiały z Polski dla Czytelników na Wileńszczyźnie, natrafiłem na kilka motywów, które bardzo chciałbym, żeby ziściły się w Wilnie w Nowym 2022 Roku.



Chciałbym, żeby spełniło się marzenie Andrzeja Dąbrowskiego i by dał w Wilnie recital. W tym mieście, przy ul. Mickiewicza 19, urodził się w 1938 r. Jego matka, Halina Motyczyńska-Dąbrowska była wówczas wielką gwiazdą wileńskiego teatru. Największe przeboje Dąbrowskiego zna na pamięć cała Polska. On sam, mimo godnego wieku, zachowuje wspaniałą formę i świetny głos. Jest bodaj ostatnim urodzonym w przedwojennym Wilnie czynnym artystą, który zrobił niekwestionowaną karierę. Drugie z życzeń jest także koncertowe. 26 i 27 marca, na zakończenie wileńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru i Id Teatralnych ’22, dwa recitale nad Wilią dać ma Zbigniew Zamachowski. O występie przed wileńską publicznością, jak przyznał w rozmowie ze mną, marzył i marzenie to wydaje się bliskie spełnienia. Oby tylko szalejący wokół koronawirus nie stanął mu na przeszkodzie. Życzenie trzecie wiąże się z apetytem na dobre jedzenie.



Byłoby cudownie, gdyby do Wilna przyjechały dziewczyny z grupy kulinarnej Mecyje, które na nowo odkryły przepisy kulinarne Fani Lewando. Fania przed wojną prowadziła w Wilnie popularną restaurację serwującą wegetariańskie specjały kuchni Żydów aszkenazyjskich. Mecyje przywróciły jej przepisy do życia, a co więcej, opublikowały je w książce „Dietojarska kuchnia żydowska Fani Lewando”. Czas, by zaprezentowały swoje odkrycie tu, gdzie się narodziło. Pora byłaby też chyba najwyższa, by do Wilna przyjechały się zaprezentować niezwykłe krakowskie szopki. Jako pierwsze z Polski zostały wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Objechały prawie cały świat, ale w stolicy Litwy wciąż nie były. Ostatnie zaś z życzeń powinno z Wilna wyjść. Przygotowując reportaż z Jasnej Góry, gdzie na przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny ciągną w pielgrzymkach pątnicy ze wszystkich stron, „odkryłem”, że nie ma wśród nich grupy pielgrzymkowej z Wilna. Zamarzyliśmy sobie wówczas w jasnogórskim biurze prasowym, że grupa maszerujących od Matki Ostrobramskiej do Matki Częstochowskiej byłaby czymś pięknym. I ciągle ufamy, że znajdą się chętni podjąć w Nowym Roku to wyzwanie.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 51(147)18/12/2021-07/012/2022