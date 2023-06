Przebaczenie i prawda

Owego dnia trzech włoskich wolontariuszy związanych z Caritasem oraz Grupą Koordynacyjną Solidarności z Brescii wyruszyło samochodem ze Splitu w kierunku Bośni i Hercegowiny, by zawieźć tamtejszym Muzułmanom pomoc humanitarną: żywność, leki i artykuły pierwszej potrzeby. Przyłączyło się do nich dwóch włoskich korespondentów wojennych, reporter i fotograf. Wolontariusze zamierzali też zapewnić bezpieczne schronienie 60 Bośniaczkom znajdującym się na terenach objętych walkami. Pod miasteczkiem Gornji Vakuf-Uskoplje zatrzymała ich grupa uzbrojonych bojowników bośniackich, zwanych Zielonymi Beretami, pod dowództwem Hanefiji Prijića, ps. Paraga. Włosi zostali zapakowani przez Muzułmanów do innego samochodu i wywiezieni do pobliskiego lasu. Dwóch z nich, Fabio Moreni i Sergio Lana, modliło się na różańcu. Gdy ich wyładowano, jeden z Bośniaków zaczął odbezpieczać karabin. Widząc to, Fabio powiedział do Sergia: „Ojciec Przedwieczny się tym zajmie. Będzie tak, jak Pan zechce. Zaufaj Bogu! Panie, bądź wola Twoja!”. Wtedy sprawcy otworzyli ogień.

Obaj Włosi zginęli, podobnie jak trzeci, Guido Puletti. Dwóch pozostałych, Agostino Zanotti i Christian Penocchio, rzuciło się do ucieczki i zdołało zbiec. Kilka dni później Franca Lana, matka zabitego Sergia, opublikowała list otwarty: „Napisałam, aby wam powiedzieć, że nie żywię urazy ani nienawiści do tych, którzy ich zabili, ale że przebaczam im i łączę mój macierzyński ból z bólem wszystkich waszych matek, które straciły swoje dzieci”. Dowódca oddziału morderców Hanefija Prijić został po wojnie szefem policji i radnym w mieście Gornji Vakuf. W 2000 r. został aresztowany w Niemczech i skazany za zbrodnie wojenne przez trybunał w Hadze na 15 lat więzienia. Później był jeszcze sądzony we Włoszech, a ostatecznie wyszedł na wolność w 2018 r. Podczas tegorocznej uroczystości Franca Lana powtórzyła słowa przebaczenia, ale dodała, iż nie oznacza to rezygnacji z poszukiwania prawdy. Do dziś nie wiadomo bowiem, czy „Paraga” podjął decyzję sam, czy działał na czyjeś polecenie.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 23(67) 10-16/06/2023