Hamas, ład światowy, Wileńszczyzna

Ilona Lewandowska: Rozmawiamy w Kalwarii Wileńskiej, przy stacjach drogi krzyżowej i przy grobie żołnierzy Armii Krajowej. To miejsce, które w świadomości mieszkańców jest obecne od dawna. Dlaczego także takie, wydawało by się dobrze znane miejsca potrzebują ingerencji Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN? Krzysztof Szwagrzyk: Kalwaria Wileńska to miejsce znane Polakom...