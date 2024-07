Psie równouprawnienie

Wszechobecne stało się na świecie dążenie do równouprawnienia płci, zawodów czy zarobków. Np. w ogłoszeniach o pracę nie można już podawać po prostu — „potrzebna kasjerka”, ale trzeba obowiązkowo dodać, że i „kasiarz”, tfu, „kasjer”.

W jednej z krajowych sieci handlowych poszli jeszcze dalej. Są na tyle usłużni, że nie tylko mają dla niepełnosprawnych specjalne miejsca do parkowania, ale pomyśleli też o szerszych objętościowo postojach dla kierowców z rodzinami. Ba, są też stojaki dla rowerów i metalowe pętle dla psiaków.

Psy do 18 kg

I tu — uwaga — nowość dla szczekających przyjaciół klientów sklepu. Na drzwiach pojawiły się nalepki „Do 18 kg” z psią podobizną… Że co — że naprawdę można wejść ze swoim pupilem do przyjemnie chłodzonej hali z towarami?! Ależ tak, ale opasłe jak krowy bernardyny prosimy zostawić w przedpokoju…

Znajoma, która ma maleńką, białą „bołonkę”, mówiła, że raz zaryzykowała i poszła na zakupy z psinką w koszu. Biedna, tzn. psinka, niemal oszalała od takiej dawki zapachów, kolorów i dźwięków. Zaczęła tak żałośnie skomleć i szczekać, że jej opiekunka postanowiła, że będzie to ich ostatni wspólny „wypas”.

Rekordzista Kefir

Ale stop! A co z kotami? Jeżeli będą na smyczy, to może ochroniarz ich nie pogoni…

W Rosji żyje największy kot świata — Kefir. Waży 12,5 kg i mierzy ponad metr długości. Czyli trafia w widełki wagowe i można z nim do naszego sklepu. Jeżeli tylko jego pan(i) nie ma zakazu wjazdu do UE…

„Grube” stewardessy

A teraz o wadze na pokładzie samolotu. Na chińskie linie lotnicze Hainan Airlines spadła fala ostrej krytyki po tym, jak wprowadziły nową politykę dotyczącą tego, ile powinna ważyć… stewardessa! Otóż taka pokładowa piękność zostanie natychmiast „czasowo uziemiona”, jeśli o 10 proc. przekroczy „standardową wagę”. Przykładowo, dla osoby mierzącej 165 cm to 55 kg.

Ile zarabiają?

I jeszcze o tym, co lubimy najbardziej — liczyć cudze pieniądze. Tak więc, ile zarabiają stewardessy? Zacznijmy z bardzo daleka — Zjednoczone Emiraty Arabskie. Średnie miesięczne zarobki stewardess są na poziomie ok. 9 770 dirhamów (ok. 2 500 euro). Do tego jest służbowe mieszkanie, diety na wyżywienie, darmowy transport do pracy, a przy okazji — możliwość podróżowania. Na Litwie węgierskie, tzw. tanie, linie lotnicze Wizz Air oferują miesięczny zarobek w wysokości 2 200 euro, ale w zależności od kwalifikacji płacą i do 3 000 euro.

Zakaz tatuaży!

Ale węgierskie linie lotnicze stawiają i wymagania. Po pierwsze, kandydatki muszą mieć ukończone 18 lat i mieć co najmniej 165 cm wzrostu. Wymagane jest też wykształcenie średnie albo wyższe oraz swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie w języku angielskim i litewskim. Przewodniczki przestworzy muszą też umieć pływać! I — uwaga! Pokładowe piękności nie mogą mieć „skórnych” upiększeń, czyli tatuaży na… częściach ciała widocznych podczas noszenia munduru.

A co ze stewardami?

I tu ciekawostka dotycząca równouprawnienia. Choć linie lotnicze w swoich ogłoszeniach wymagań co do płci nie podają, ale jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, mężczyźni na rozmowach kwalifikacyjnych mają jednoznacznie „przechlapane”.

Ważenie… pasażerów!

I jeszcze nowość „wagowa”. Pasażerowie przed lotem są ważeni, bo chodzi o bezpieczeństwo lotu. Finnair nie jest pierwszą, a zapewne i nie ostatnią linią, która waży pasażerów. Wcześniej zrobiły to Air New Zealand, Korean Air, Hawaiian Airlines i Uzbekistan Airlines. Coraz więcej linii lotniczych żąda, by ponadgabarytowi pasażerowie, którzy nie mieszczą się w swoich fotelach, kupowało bilety na dwa miejsca.

